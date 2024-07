La vicepresidenta segunda del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha expresado este jueves su apoyo al manifiesto de CEPYME sobre la libertad de empresa. Ha rechazado «el intervencionismo» del Gobierno de España de Pedro Sánchez.

«En un momento delicado en el que se esté hablando de atacar la libertad de empresa, que se hable de que la postura del Gobierno de España es de intervencionismo, de actuación unilateral, de dilapidar el diálogo social, de una imposición coercitiva, es muy grave», ha declarado Vaquero a los medios de comunicación tras firmar un convenio con ATA y UPTA, en el Edificio Pignatelli.

La también consejera de Economía ha recordado que el 99 por ciento de las empresas aragonesas son pequeñas y medianas, tras lo que ha dejado claro que el Gobierno de Aragón será «escudo» de las políticas favorables a la libertad de empresa.

CEPYME ha elaborado un manifiesto con motivo de su asamblea anual en el que apuesta por la dignidad empresarial; el cese del control y la sobrerregulación; el respeto a la negociación colectiva; la no intervención salarial; la flexibilidad interna y la no injerencia en los recursos de la empresa; unas cargas sociales y fiscalidad que no lastren la competitividad y el respeto al diálogo social.

El Manifiesto de la pyme española por la libertad de empresa recoge las líneas que, en opinión de la empresa, el Gobierno no debería transigir con el fin de «no interferir en el buen funcionamiento de la actividad empresarial, evitando su coerción y estableciendo obstáculos a su desarrollo». En definitiva, «defender la libertad de empresa, cesar el intervencionismo y la estigmatización de la figura del empresario», señalan desde CEPYME.