El portavoz del equipo de gobierno y del PP en el Ayuntamiento de València, Juan Carlos Caballero, ha insistido en que buscan «el mejor acuerdo» respecto al Nou Mestalla para impedir que el máximo accionista del Valencia CF, Peter Lim, obtenga los beneficios urbanísticos previstos a partir del 3 de agosto, fecha en la que caducará la suspensión de licencias decretada y se podrá actuar según el planeamiento vigente y sin limitaciones.

«Administrativamente podemos aprobarlo, todavía tenemos tiempo (...). Seguimos negociando para poder alcanzar el mejor acuerdo, y esto incluye todo», ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre si la falta de acuerdo entre PP y Vox, como socios del gobierno municipal, puede influir en que València quede fuera de las sedes españolas que formarán parte del Mundial 2030.

Caballero ha señalado que la alcaldesa, Mª José Catalá, «ya ha dejado muy claro que no es una condición, que no va a condicionar la posición del Ayuntamiento la fecha del Mundial». «Nosotros trabajamos para ofrecer el mejor acuerdo para la ciudad», ha insistido, con el objetivo de que «cumpla el club con la ciudad y para defender al valencianismo y los intereses» de València.

Como portavoz de Vox y segundo teniente de alcalde, Juanma Badenas ha asegurado que su grupo «nunca» va a estar a favor de «ninguna moción en la que se le reconozca derechos a Peter Lim y al Valencia»: «Que todo el mundo se desengañe si en algún momento pensó o ha supuesto que nosotros vamos a reconocer en alguna moción que el señor Lim tenga algún derecho urbanístico el 3 de agosto».

Tras descartar la presentación de una moción conjunta con el PP y remarcar que siguen «negociando», Badenas ha subrayado que «Vox nunca ha cambiado de posición» y «Lim lleva desde 2014 incumpliendo de forma reiterada y sistemática, declarado incluso por los tribunales, sus obligaciones que están incluidas en el convenio firmado en 2007».

Por tanto, ha garantizado que «si a alguien se le ocurre» ofrecer un acuerdo que suponga dar más derechos al Valencia, «por supuesto» que no lo aceptarán porque «es un tema jurídicamente complicado» y «urbanísticamente muy difícil». Ha recordado al respecto que ofrecieron al PP un informe jurídico «muy bien fundado» sobre las razones por las que Lim no debería tener ningún derecho urbanístico el 3 de agosto.

"parálisis"

Entre los grupos de la oposición, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que no le sorprende que no haya acuerdo PP-Vox y ha lamentado que siga la «parálisis» respecto al Nou Mestalla. «Esta ciudad no se puede vender a cualquier precio y, evidentemente, Catalá solo se menea cuando tiene un gran acontecimiento delante», ha añadido, para exigir a la alcaldesa «no beneficiar a Lim de nuevo como ya hizo Rita Barberá».

En esta línea, ha defendido que «el único movimiento que tenemos que hacer es no darle ni un espacio ni un beneficio urbanístico más a Lim, porque ya ha demostrado en reiteradas ocasiones no solamente que es un incumplidor, sino que es un traidor a esta ciudad». «Ni excusa del Mundial de 2030 ni ninguna otra que no sirva para defender los intereses de la ciudad», ha recalcado, y ha instado a Catalá a trabajar en un informe sobre las responsabilidades que el Ayuntamiento debe solicitar al Valencia por «cantidades muy elevadas».

"15 años de incumplimiento y un año de desidia"

Y el portavoz socialista, Borja Sanjuán, ha remarcado que la situación se debe a «15 años de incumplimiento» de club y a «un año de desidia» del Ayuntamiento. «Catala está intentando, hasta el último momento, salvar la posición de Peter Lim --ha aseverado--. Y si no lo ha podido hacer es porque la gran afición que tiene este club se ha movilizado para ponerle los puntos sobre las íes a un ayuntamiento absolutamente plegado a Peter Lim».

«Esta ciudad, que parece que no aprende muchas veces de sus errores, ya cometió el error de hipotecar el futuro del Valencia por un mundial», ha enfatizado, y ha instado a no «tropezar con la misma piedra». Además, ha asegurado que a Catalá «le interesa muy poco el interés general» y «solo quiere un mundial para tener un gran evento; quiere que se inicien las obras, que haya cualquier tipo de estadio».