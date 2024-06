Azcón: "Los aragoneses no estamos dispuestos a que se vulneren nuestros derechos" con la ley de amnistía

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes, tras la sesión plenaria extraordinaria de las Cortes de Aragón en la que la cámara ha aprobado presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía: «Los aragoneses no estamos dispuestos a que se vulneren nuestros derechos».

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha señalado que «las Cortes representan al pueblo aragonés, que está en contra de la amnistía», añadiendo que en el debate se ha visto «quién, dentro de las Cortes de Aragón, está dispuesto a defender a los aragoneses y quién está dispuesto a defender a Pedro Sánchez».

Ha dicho que el PSOE «lo que ha hecho es defender la amnistía y, por lo tanto, defender el sillón de Pedro Sánchez», recalcando que la ley de amnistía «va contra la constitución y la democracia» ya que «quiere establecer españoles de primera y de segunda», por lo que el acuerdo de las Cortes para recurrir ante el Tribunal Constitucional «es una especial buena noticia», recordando que Aragón es «la primera comunidad autónoma que cumple su palabra» a este respecto.

Ha agradecido el voto favorable de PP, VOX, Aragón-Teruel Existe y el PAR, subrayando que «ha habido una amplia mayoría de partidos que están a favor del recurso de inconstitucionalidad».

«En un día en el que las malas noticias como consecuencia de la ley de amnistía son especialmente sangrantes, el día que se conoce que la Fiscalía lo que hace es aplicar la ley de amnistía a los CDR que tenían explosivos en su casa, lo que demuestra es lo que significa la ley de amnistía».

«La ley de amnistía no es igualdad, no es justicia, no busca el bien de la sociedad, porque no juzgar, ni siquiera juzgar a personas que tenían explosivos en su casa y que pertenecían a esos CDR, que fueron parte fundamental del intento independentista, es un perfecto reflejo de que la ley de amnistía lo que busca es que Pedro Sánchez siga estando en La Moncloa, no el interés general de todos los españoles».

«Desde Aragón vamos a defender lo mismo que venimos defendiendo, la legalidad y la solidaridad, que cualquier ley que tengan que aplicar las comunidades autónomas y haya sido aprobada en el congreso de los diputados se aplique, nos guste más o nos guste menos» porque «las instituciones, los políticos, tenemos que respetar la ley, todas las leyes».

A su parecer, «el Partido Socialista tiene un problema serio con la posición que algunos miembros del PSOE defienden sobre la ley de amnistía», indicando que «hemos oído hablar a dirigentes históricos del Partido Socialista posicionándose en contra de la amnistía, pero aquí no, el Partido Socialista en Aragón no».

«El PSOE en Aragón defiende la amnistía, por lo tanto defiende la desigualdad y lo que está haciendo es defender a sus socios independentistas en lugar de defender a los aragoneses».

Más desigualdad

«Los socios de Sánchez lo que están pidiendo es más desigualdades», ha continuado Jorge Azcón en alusión a la política de distribución de los inmigrantes menores de edad.

«Están pidiendo que esa ley de inmigración que también va a regular lo que afecta a los menores, tenga distintas condiciones de aplicación en función de cada una de las comunidades autónomas», frente a lo que «estaremos en contra» porque «no puede ser que la ley de inmigración en general y especialmente para los menores no acompañados tenga distinta aplicación en función de las distintas comunidades autónomas».

«La posición del Gobierno de Aragón es clara e inequívoca y va a ser clara y inequívoca, principio de legalidad y solidaridad, pero también principio de igualdad entre todas las comunidades autónomas».

«Lo que no puede ocurrir es que no haya solidaridad entre las distintas comunidades autónomas», ha continuado el jefe del Ejecutivo autonómico, añadiendo que «es muy difícil que exijamos solidaridad cuando hablamos de un sistema de financiación y que no lo vayamos a hacer cuando hablamos de otras competencias que nos afectan a todos» y que «es muy difícil de explicar que desde el Gobierno de España se esté dispuesto a aplicar políticas de inmigración en función una vez más de los votos que necesitan y de lo que piden los distintos socios de Sánchez. Si eso es así vamos a estar radicalmente en contra».