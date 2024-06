VOX acusa al anterior Gobierno de "tomar decisiones erróneas de forma voluntaria" en el despliegue de las renovables

El portavoz de VOX en la comisión de investigación sobre renovables en Aragón, Juan Vidal, ha acusado al Gobierno de Lambán de haber adoptado «decisiones erróneas de forma voluntaria que favorecieron el despliegue desordenado de las energías renovables en Aragón».

En una comparecencia ante los medios en la víspera del cierre de la comisión de investigación, Vidal ha sostenido que la proposición conjunta de PP y VOX ha permitido «poner luz» a lo acontecido en los últimos años en Aragón con el despliegue «desordenado y masivo» de renovables.

El portavoz de VOX ha criticado «la manera torticera e interesada» en la que algunos han tratado de «tergiversar o manipular» las conclusiones de la comisión de investigación. Unos intentos que han llevado a que no sea hasta este mismo viernes, en el propio Pleno, cuando se alcance un texto definitivo del dictamen con las conclusiones aprobadas por unanimidad, «las más genéricas», ha apuntado, y las que se aprobarán «por mayoría», que a su juicio son «las que realmente profundizan y explican más, lo que ha sucedido en estos últimos años».

Vidal ha avanzado que, «previsiblemente, todas las conclusiones que ha presentado VOX se van a aprobar por mayoría y con el apoyo de nuestro socio de Gobierno». Todo ello, ha señalado, «si se mantiene el voto fijado en las sesiones de esta semana, así como de partidos que, aunque estén alejados ideológicamente de VOX, han ejercido, como nosotros, la voluntad de esclarecer lo ocurrido manteniendo una postura crítica y reflexiva a lo largo de estos meses».

Balance sobre la comisión

Juan Vidal ha manifestado la doble voluntad de «intentar esclarecer lo ocurrido» de grupos como el suyo, frente «a PSOE, PAR, Chunta y Podemos, dedicados a que esta comisión cerrara en falso, sin esclarecer la gravedad de los hechos», ha acusado.

En este sentido, ha recordado cómo VOX se negó a que el portavoz del PAR presidiera la comisión de investigación: «Entendíamos que poner al PAR al frente de esta comisión era como poner al zorro a cuidar de las gallinas. No nos equivocamos. El representante del PAR ha vetado las conclusiones de VOX para que no fueran unánimes y, por tanto, formaran parte del texto inicial del Dictamen. El mismo portavoz que mantuvo una actitud ofensiva con buena parte de los comparecientes en la comisión, cuando lo que comentaban no era de su agrado».

Para VOX, el despliegue de las renovables en la Comunidad se ha hecho «muy mal», ha supuesto «un ataque» a quienes viven en los pueblos, donde se ha «destrozado» el paisaje y se ha «atacado» la ecología, «sin por ello crear riqueza ni revertir la despoblación».

De ahí, las conclusiones del grupo parlamentario pasan por alertar de la creación de una «burbuja» que deja el mercado mayorista «por los suelos» por el «exceso de oferta» frente a la demanda y que, además, provoca «paradas voluntarias» de las infraestructuras por falta de capacidad para evacuar la producción.

Por todo ello, Vidal ha asegurado que VOX «apoyará el desarrollo de la normativa necesaria para planificar el paisaje y ordenar el territorio con una zonificación vinculante».