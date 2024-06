La cocinera María Nicolau presenta este jueves en Vitoria su libro "Quemo", un cruce de memorias y recetario

La cocinera María Nicolau (La Garriga, 1982) presenta este jueves en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria-Gasteiz su nuevo libro «¡Quemo!» (Península), un cruce entre memorias personales y recetario donde la chef repasa su trayectoria vital y profesional en el mundo de la cocina durante las últimas dos décadas.

Tras el éxito de su debut literario «Cocina o barbarie» (2022), Nicolau regresa con un volumen en el que repasa su vida desde que dejara la facultad de Sociología para entrar en una escuela de cocina, en un tiempo en que en España «se desata la revolución gastronómica del siglo».

El salto que hace la propia protagonista, desde la fonda hasta la cocina de vanguardia, pasando por hoteles en decadencia o restaurantes con ínfulas, es el mismo que, en pocos años, según han informado desde la editorial Península, «hizo la cocina española en general, dejando por el camino a muchos, elevando a los altares a otros y olvidando, en algunos casos, los valores esenciales de una gastronomía que ya era rica de antemano».

La expresión que da título al libro es «la voz de alerta que se grita en las cocinas profesionales cuando se va con una olla hirviendo o una sartén caliente al pasar al lado de un compañero».

El libro, que deambula entre las memorias y el recetario, «comparte algo de esa energía ardiente de la que se imbuye una cocina en mitad del servicio, pues Maria Nicolau escribe como guisa, con pulso, exigencia y ritmo» remarcan desde su editorial.

Maria Nicolau ha trabajado más de veinte años en numerosos restaurantes de España y Francia, y en la actualidad vive, escribe y cocina en un pueblo de trescientos habitantes.

Tras escribir «Cocina o barbarie», Nicolau se convirtió en colaboradora habitual en radio y televisión y es autora de una columna sobre gastronomía en prensa escrita.

La autora afirma seguir una máxima: «Yo, ante la duda, hago galletas. Siempre me funciona. Al acabar me encuentro mejor y, si no, por lo menos he merendado. Las grandes decisiones de la vida las he tomado extractos siempre siguiendo esta lógica», bromea.

En el libro, Nicolau repasa el momento en que decidió abandonar sus estudios de Sociología. «Desde una cierta distancia y en blanco y negro, me vi licenciada, con cincuenta años y vista cansada, sentada delante de un ordenador en un escritorio de aglomerado rechapado, tecleando, de nueve a siete», reflexiona.

"¡galletas!"

En ese momento, recuerda «gritar por dentro '¡Galletas!', horrorizada!. »Recogí los trastos, me colgué la mochila a la espalda, salí de la universidad y no volví nunca más. Así empezó el camino que me llevaría a hacerme cocinera", añade.

A partir de aquella decisión, y tras un verano de reflexión personal, Nicolau se fijó el ámbito culinario como objetivo. «No porque la cocina fuera algo que alguna vez me hubiera interesado especialmente» reconoce, ya que «no había heredado ningún legado hostelero que debiera hacer perdurar».

Sencillamente, prosigue en el libro, «veía la cocina como una forma de artesanía, de trabajo que se hace con las manos, así que me planté en la recepción del hotel más bonito del pueblo y les dije que, si necesitaban algún ayudante de cocina, podían contar conmigo desde aquel preciso instante».

La presentación del libro tendrá lugar en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa a partir de las 19.00 horas con la presencia de la propia autora. El acto, patrocinado por la Diputación Foral de Álava, es de entrada libre hasta completar aforo y estará conducido por la periodista y divulgadora gastronómica Ana Vega.