La portavoz del grupo parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, ha reprochado este miércoles al presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), que ha pasado de achacar al «susanismo» al «sanchismo» lo que «funciona mal» en la comunidad autónoma, dejando al Gobierno andaluz que él dirige al margen de la responsabilidad de los problemas que afronta la región.

La representante del grupo que aúna a Podemos, IU y Más País en el Parlamento andaluz, entre otras formaciones, ha deslizado esa idea durante su intervención en el debate de política general en el Pleno de la Cámara que se ha iniciado a mediodía con una comparecencia a petición propia del presidente de la Junta.

Inma Nieto ha calificado como «un canto a la irrealidad» la intervención de Moreno en la sesión matinal del debate, y ha criticado que haya vinculado «esa suerte de bonanzas que hay en Andalucía» al «virtuosismo» del Gobierno del PP-A, y haya achacado a «cualquier entidad o ser que no tenga nada que ver» con la Junta «todos los problemas que acumula Andalucía».

La portavoz de Por Andalucía ha llamado la atención acerca del cambio que, en su opinión, ha dado Moreno tras su paso de liderar la oposición en Andalucía al Gobierno de la Junta a partir de enero de 2019, y así ha señalado que, «hasta 2018», los 'populares' --entonces en la oposición-- «calificaban todo lo que funcionaba mal en Andalucía como la consecuencia de un muy mal gobierno de la Junta», entonces presidido por la socialista Susana Díaz, acuñando «aquel término del 'susanismo'».

Sin embargo, tras la llegada del PP-A al Gobierno andaluz, «ya todos los problemas de Andalucía no son por una mala gestión de la Junta», sino que «directamente pasan a ser departamento del Gobierno central, de lo que ahora es el 'sanchismo'», ha criticado.

«Pasamos del 'susanismo' al 'sanchismo', y en mitad queda San Telmo --sede de la Presidencia de la Junta-- protegido de dar explicaciones y asumir las consecuencias de las decisiones que se siguen tomando aquí en virtud de las competencias que siguen estando residenciadas en la Junta de Andalucía en virtud de nuestro Estatuto» de Autonomía, ha reprochado Inma Nieto a Juanma Moreno.

"polémica sobreactuada" en torno a la financiación

Dicho esto, la portavoz de Por Andalucía se ha referido a la cuestión de la reforma pendiente del modelo de financiación autonómica, y al respecto ha acusado al presidente de la Junta de llevar al Parlamento una «polémica estéril y sobreactuada», porque «no hay ningún grupo en la Cámara que no haya dicho en la tribuna y en todas las intervenciones en los medios de comunicación y en sede parlamentaria que el modelo de financiación que tiene Andalucía es injusto, y que necesitamos un nuevo modelo».

Además, ha reivindicado el acuerdo que se alcanzó en el Parlamento andaluz en 2018 para un nuevo modelo de financiación para Andalucía, y ha acusado a Moreno --que firmó el pacto cuando entonces lideraba la oposición-- de ser «el único que se ha salido» del mismo «aplicando la competencia fiscal entre territorios», algo que en el acuerdo se pedía que «no debía hacerse», según ha remarcado para añadir que en los grupos que sellaron aquel pacto acordaron que «no se debía utilizar el tramo autonómico de los impuestos para hacerle una competencia desleal a otros territorios, porque eso repercutía en un empeoramiento de los servicios públicos de la población».

Tras insistir en que en el Parlamento andaluz están «todos» los grupos «de acuerdo» en que «hay que ir a un nuevo modelo de financiación» porque el actual «no nos viene bien desde hace mucho tiempo», Inma Nieto ha apostillado a Moreno que «el problema de Andalucía y de su gobierno no es de dinero», cuando «ha dispuesto de 9.500 millones de euros más de anticipos a cuenta y del sistema de financiación que en el año 2018».

«El problema es de mal gobierno y de mala gestión», ha espetado la portavoz de Por Andalucía al presidente de la Junta, al que, entre otras cuestiones, le ha reprochado que haya «presumido» del «incremento del número de plazas de Formación Profesional» (FP) en la comunidad sin decir que ese aumento «exponencial» se está dando en la FP «privada» y va «ligada fundamentalmente a los ciclos que tienen mayor atractivo en términos de inserción laboral».

«Se le ha olvidado decir que han laminado la Formación Profesional a distancia, y que tenemos grandes mapas de sombra de zonas en las que no hay ningún centro de FP pública al que poder acceder la gente joven, sobre todo del ámbito rural», ha criticado también Inma Nieto, que igualmente ha afeado al Gobierno de Moreno que tenga «asfixiadas» a las universidades públicas «mientras ha puesto en marcha la 'maquinita' de la venta de títulos» autorizando universidades privadas con una calidad «más que limitada» y que «no aportan nada al ecosistema del conocimiento en Andalucía».

Además, la portavoz de Por Andalucía ha criticado que Moreno «no ha dicho nada de las 2.600 aulas» y «los seis colegios que cerraron en este año» en Andalucía, ni «de la precariedad del Personal Técnico de Integración Social», ni de la «promesa incumplida del programa de enfermería escolar».

SANIDAD

La también representante de IU ha reprochado también a Moreno que diga que «no hay personal sanitario y que por eso» la Junta «no lo contrata», cuando, a la vez, «las clínicas privadas atienden fenomenalmente bien todos los encargos que, pagados con dinero del SAS --Servicio Andaluz de Salud--, le va haciendo» el Gobierno que preside el propio Moreno, a quien, por ello, ha animado a buscar en empresas privadas de sanidad aquellos profesionales que «ellos sí tienen», pero que la Junta «no encuentra, y los que encuentra los despide», ha denunciado.

En esa línea, ha aseverado que «la situación a la que ha llevado» Moreno al Servicio Andaluz de Salud «no tiene nada que ver con el modelo de financiación» ni con el expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, sino que «tiene que ver con un modelo», el del PP, en el que ven «en los servicios públicos una oportunidad de negocio para la privada», según ha criticado antes de advertir a Moreno de que el SAS «está reventado», con su personal «en huelga en toda Andalucía» este miércoles «por primera vez», y con las listas de espera «cada vez más grandes».

Inma Nieto ha sentenciado que Moreno «está en el Gobierno» andaluz, «pero no gobierna, porque gobernar es tomar decisiones y tener que decir algunas veces que 'no', que hay cosas que no son razonables», y ha considerado «una vergüenza» la tendencia del Ejecutivo del PP-A a «eludir la responsabilidad que tienen con su proceder» al frente de la administración autonómica.

MORENO «GOBIERNA MAL Y GESTIONA PEOR»

También ha rebatido la idea de que el Ejecutivo de Moreno sea «el del diálogo», y ha sostenido que «gobierna mal y gestiona peor, pero tiene un grandísimo gabinete de comunicación», del que el presidente de la Junta es «un producto», según ha abundado Inma Nieto, que ha afeado así la construcción de «una imagen» de Juanma Moreno, de «una determinada manera de estar en política sin hablar de lo feo, de lo malo, sin afrontar las consecuencias de sus decisiones, sin dar explicaciones», con un «tono 'naif', amable, que entre bien a una ciudadanía suficientemente dopada de ruido que ustedes hacen poniendo los focos en otras cosas» para que los andaluces «no lleguen a la cuenta de que si antes los problemas eran culpa de Susana Díaz, ahora son culpa de Moreno Bonilla».

Tras ello, Inma Nieto ha concluido reprochando a Moreno que es «el modelo del PP» el que «quibera la igualdad en Andalucía» y «agudiza la injusticia social, la pobreza, la exclusión, la vulnerabilidad de cientos de miles de personas», según ha finalizado.