Nolasco destaca la "agilidad" que ganarán los juzgados aragoneses con la implantación del sistema de textualizador

El vicepresidente primero del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha celebrado la implantación completa del servicio de textualizador en todos los juzgados de la Comunidad, un sistema con el que estos «ganarán agilidad» mediante la transcripción de los contenidos audiovisuales que formen parte de cada proceso judicial.

Un avance que, según ha señalado Nolasco «era una demanda básica y esencial para el funcionamiento de la Administración de Justicia que nunca había sido atendida por el anterior Gobierno de Aragón, cuyos responsables me consta que tenían un escaso interés en visitar los juzgados de nuestra Comunidad y conocer de primera mano las cuestiones que afectan a su personal».

El nuevo servicio, que estará a disposición de los intervinientes en un proceso cuando estos lo soliciten, ha sido sufragado con fondos Next Generation y ya ha quedado activado a través del sistema de gestión procesal de los expedientes judiciales Avantius Aragón. Un programa que permite a los distintos órganos, ya sean judiciales, fiscales o forenses, intervenir con plena seguridad dentro de un expediente único.

A partir de ahora, cualquier vista dispondrá de su correspondiente grabación, que derivará en un fichero de texto en el que aparecerán transcritas las declaraciones realizadas por los distintos intervinientes en cada caso.

El sistema, en todo caso, puede encontrarse con alguna dificultad a la hora de pasar a escrito lo declarado por alguno de los intervinientes cuando su dicción o dominio del español no sean el de la mayoría de los hablantes. En ese sentido, Nolasco ha reconocido que el sistema «no es infalible, pero resulta mucho más profesional que, por ejemplo, un programa que genere los subtítulos automáticamente».

A esa matización del consejero, la directora general de Justicia, Esmeralda Pastor, ha aportado que, tras realizar distintas pruebas, «contamos unos niveles de perfección que rozan casi el 100%, aunque no obstante, ante cualquier dificultad que detecte el textualizador, será una persona la que revise la transcripción».

Ventajas del textualizador

«Las ventajas son muy evidentes y notorias para los magistrados, dado que podrá reducir considerablemente el tiempo que pasa hasta que se dicta una sentencia. Ahorramos todo el tiempo que costaría tener que transcribir una vista, que puede ser una hora, cuatro horas o cinco horas, de manera manual», ha subrayado Nolasco, quien también ha destacado la mejora que supone para los ciudadanos «que ven cómo el servicio de justicia se vuelve ágil y eficaz para el ciudadano».

Para el vicepresidente, el textualizador es «un paso más en la voluntad del Gobierno para agilizar el funcionamiento de la justicia en todos sus ámbitos, reducir el papeleo y eliminar la burocracia absurda que, por desgracia, en muchas ocasiones supone trabas innecesarias al ciudadano», ha señalado.

En esa línea, ha recordado que el pasado 15 de enero, se abrió la sede judicial electrónica a las personas físicas. «Ahora los tribunales pueden notificar telemáticamente cualquier novedad en el estado de su procedimiento a las personas físicas que están dadas de alta en la sede electrónica, en caso de que no tengan representante legal», ha explicado Nolasco.

Una comodidad, la de no tener que desplazarse, que se une al hecho de no necesitar abogado si no se estima oportuno y que, según ha apuntado, vendrá acompañada por la digitalización completa a finales de año de los 9.257 tomos del Registro Civil.