CEOE Aragón destaca la buena evolución de la economía aragonesa y avisa sobre la cifra de autónomos y la productividad

La economía aragonesa presenta un buen tono en el segundo trimestre del año gracias al buen comportamiento general de los sectores industrial, de servicios y de la construcción, con un peso muy destacado del sector exterior y cuestiones a mejorar como el número de empresas y autónomos, la inversión empresarial y el aprovechamiento de los fondos europeos y la mejora de la productividad.

Esas son las principales conclusiones de la reunión de la Comisión de Coyuntura Económica de CEOE Aragón celebrada este viernes y a la que ha asistido como invitado el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro. Al responsable del Ejecutivo autonómico en materia financiera los empresarios le han reconocido los «avances» en fiscalidad autonómica, aunque le han apuntado la existencia todavía de un «margen de mejora» ya que Aragón mantiene algunos parámetros e por debajo de otras regiones.

«Si no tenemos facilidades, por lo menos que no tengamos desventajas. Nos gustaría que este tipo de circunstancias que marcan diferencias entre las comunidades, en vez de ir creciendo, fueran de creciendo y que todos jugáramos con las mismas armas, porque en Aragón de trabajar, sabemos mucho, pero de tener ventajas quizás no tengamos muchas, pero por favor, no queremos desventajas», ha solicitado el presidente de la Comisión, Félix Longás.

El crecimiento de la economía aragonesa se sostiene principalmente sobre la fortaleza del sector exterior, que en la Comunidad crece este 2024 un 7% frente al retroceso nacional del 3,5%. «Le hemos dado la vuelta al dato de la tasa de cobertura del año pasado --exportaciones sobre importaciones-- y ahora ahí tenemos una fortaleza porque mientras en España se queda en el 90,9%, en Aragón alcanza el 103,5%», ha destacado el portavoz de los empresarios.

Una posición que Longás ha confiado en que mejore cuando se confirme la tendencia a la baja de los tipos de interés y mejore el nivel de inversión que ha deseado fuese mayor en las empresas para la renovación de bienes de equipo.

Sobrecostes por la situación en el canal de suez

No son buenas noticias, en cambio, los costos logísticos que conlleva la situación del canal de Suez, que, según ha explicado Longás, suponen sobrecostes del 300% por contenedor dado el «miedo» creciente entre los empresarios, aprovisionan mercancías por más tiempo y «disparan» la demanda y el precio de los barcos.

También pesan, según ha advertido el portavoz de CEOE Aragón, los costos laborales, especialmente los sociales, «debidos a las nuevas medidas del Gobierno central, muy, muy considerables». Una situación que les preocupa «porque perdemos competitividad y en Aragón han crecido más que la media nacional».

Sobre el conflicto de Europa y China por los aranceles al vehículo chino y las represalias de los asiáticos sobre el sector cárnico aragonés, Longás ha apuntado que el peso de las exportaciones del sector porcino han ido decayendo por la posible recuperación de la cabaña ganadera china y por la «diversificación» buscada desde Aragón.

«Estamos de acuerdo con los aranceles, pero esto es algo que es finito en el tiempo. No podemos sostener nuestra economía vía aranceles a lo que viene de fuera», ha aclarado Longás para quien la «falta de competitividad» europea respecto a China «nos obliga a ponernos las pilas en aspectos como esos 4.400 millones de euros en importaciones de componentes que ojalá fabricásemos ya aquí», ha reconocido.

Autónomos

Entre los aspectos más preocupantes de la situación aragonesa, con indicadores incluso peores que la media nacional, el presidente de la Comisión de Coyuntura Económica ha aludido a la «bajada sistemática» en Aragón del número de autónomos --2.171 menos desde que comenzó la pandemia-- frente al aumento a nivel nacional --119.00 más-- y también al número de empresas porque la Comunidad sigue sin recuperar la cifra precrisis --todavía 329 menos--, mientras España ya cuenta con 19.000 más.

«De las razones que nos dan desde diferentes sectores, sobre todo en empresas pequeñas, nos encontramos con la dificultad que muchos autónomos encuentran para darle continuidad a sus negocios. No encuentran quien tome el testigo porque los traspasos quizás son inasumibles y porque, sobre todo, en el sector servicios, no tienen el suficiente atractivo por la disposición y entrega que exigen», ha explicado.

En ese sentido, Longás ha hecho una defensa de «lo ejemplar que es la creación y la generación de valor económico» de los autónomos, pero ha reconocido la tendencia general de la sociedad a primar «la conciliación y el bienestar». «Todos queremos ser atendidos los fines de semana pero la gente no nos queremos complicar la vida excesivamente», ha reflexionado.

Las empresas que forman la Comisión de Coyuntura Económica también se han mostrado preocupadas con la evolución de la productividad, que debe incrementarse para lograr mayor competitividad de nuestro tejido productivo. Favorecer la actividad empresarial, recuperar el diálogo social nacional y reconsiderar la sobrerregulación que frena la competitividad de la industria europea se han considerado claves para ello.

Por sectores, CEOE Aragón ha destacado en la construcción los «números desconocidos» en licitaciones de obra, «aunque no para tirar cohetes», ha matizado Longás, quien ha llamado la atención sobre el descuelgue de muchas administraciones cuando estas detectan diferencias en los costos de las licitaciones , «lo que está poniendo la continuidad y la sostenibilidad de las propias empresas», ha advertido.