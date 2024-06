El edil de Empleo y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de València, Juanma Badenas, ha cuestionado este jueves, por basarse en «criterios políticos», el informe del Síndic de Greuges que insta al consistorio a mantener los estatutos de la fundación municipal de fomento del empleo València Activa en el formato original anterior a la modificación hecha sobre el punto referido al impulso de las políticas en favor de la inclusión de las mujeres en el mercado laboral. Asimismo, ha llamado «enano jurídico» a quien emite este informe, el titular de la Sindicatura de Greuges, Ángel Luna, y ha dicho que ese documento le merece «muy poco respeto».

«Me parece que no es un informe jurídico, sino que es un informe político y que la persona que lo emite es un enano jurídico. La persona que emite ese informe, el Síndic de Greuges, no tiene méritos jurídicos para ocupar un cargo como ese. Ya nos gustaría a algunos que las personas que ocupan ese tipo de posiciones tuvieran la décima o la tercera parte del currículum de otros para poder representar y hacer la interpretación del derecho que corresponde para una función como esa», ha expuesto el también segundo teniente de alcalde en la capital valenciana y concejal de Parques y Jardines.

«Nos nos parece que sea un informe que se base en criterios jurídicos, sino que se basa únicamente en criterios políticos», ha insistido Badenas, que se ha pronunciado así en la rueda de prensa que ha ofrecido sobre el inventario de árboles de la ciudad al ser preguntado por esa recomendación del Síndic de Greuges y por la denuncia que Compromís trasladará a la Fiscalía por el cambio en los estatutos de València Activa.

El defensor del pueblo valenciano, en respuesta a una queja planteada por Compromís por eliminarse «el punto que hace referencia a la promoción de la igualdad para las mujeres en el mercado laboral», ha recomendado al Ayuntamiento «adoptar todas las medidas que se necesiten para dejar sin efecto la modificación de los estatutos de la Fundación València Activa, teniendo en cuenta la grave y específica situación de desigualdad en que se encuentran las mujeres respecto a los hombres en el mercado laboral».

Juanma Badenas ha considerado que «Ángel Luna lo único que está intentando hacer ahora, al final de su mandato como Síndic de Greuges, son méritos para que el --presidente del Gobierno, Pedro-- Sánchez lo recoloque en algún lugar dentro del organigrama político-administrativo e, incluso, internacional como a --el exjefe del Consell, Ximo-- Puig». También ha apuntado que no le «extrañaría que gracias a ese tipo de informes, en el futuro, Luna sea recompensado de alguna manera por los servicios prestados».

El edil de Empleo ha señalado, asimismo, que el citado informe está «desfasado» porque «utiliza datos del año 2021» y «no se refiere a los datos actuales de la empleabilidad de las mujeres en la ciudad de València», donde «seis de cada diez empleos generados durante 2023 y 2024 están siendo ocupados por mujeres».

«Esto evidencia que las políticas que se están realizando por parte del Ayuntamiento y de la Concejalía de Empleo, por parte de Valencia Activa, favorecen la empleabilidad de todos los colectivos, especialmente de aquellos que pudieran tener más dificultades para el empleo. En este caso, estamos hablando de las mujeres», ha manifestado.

Badenas ha asegurado que la fundación municipal seguirá trabajando «para que los colectivos que se encuentran más perjudicados a la hora de obtener puestos de trabajo en la ciudad vean incrementadas sus posibilidades de empleabilidad» y ha precisado que se refiere a «todos, sin distinción de sexo».

"cafre jurídico"

Tras ello, ha resaltado que «la modificación que se hizo de los estatutos fue sustituir la palabra mujer por la palabra persona» y ha apuntado que «hay que ser un cafre jurídico para no considerar que se es persona cuando se es mujer». «Realizamos políticas en favor de las mujeres y de los hombres, de todas las personas. Lo que queremos es aplicar directamente la Constitución», ha remarcado.

A continuación, Juanma Badenas se ha referido a la denuncia de Compromís ante la Fiscalía por el cambio en los estatutos de València Activa anunciada este jueves por la portavoz de ese grupo, Papi Robles, y ha considerado que la edil «está realizando lawfare», al «aprovecharse de las instituciones jurídicas y judiciales para tratar de atacar a los opositores». «No vamos a consentir la utilización de las instituciones judiciales y de la Fiscalía como herramienta política contra quienes no piensan como ellos», ha apostillado.

«No nos van a asustar, sino más bien todo lo contrario. Cada vez nos van a ver más firmes defendiendo la igualdad de todos los españoles, con independencia de su sexo, raza, religión y defendiendo el ordenamiento jurídico y la Constitución», ha dicho.

"margen para la sorpresa"

Tras las declaraciones de Badenas, la portavoz de Compromís ha exigido a la alcaldesa, María José Catalá (PP), «la reprobación y el cese» de Juanma Badenas «tras sus insultos al Síndic de Greuges». «Si pensábamos que la degeneración del gobierno de Catalá --PP y Vox-- no podía ir más allá, siempre tenemos margen para la sorpresa. Hoy su teniente de alcalde dice que el Síndic de Greuges, el defensor del pueblo valenciano, es un »enano«. Y eso mientras tiene a otra concejala investigada por delitos de odio por la Fiscalía», ha expuesto Robles.

Papi Robles ha considerado «infames» las palabras del portavoz de Vox contra Luna y ha afirmado que «no hacen más que hundir a la ciudad en un descrédito cada vez mayor», al tiempo que ha animado al Síndic «a evaluar la gravedad de esta infamia y tomar medidas en defensa de esta institución estatutaria».

"aprender a comportarse"

Desde el PSPV-PSOE, el concejal Borja Sanjuán ha manifestado a partir de las palabras de Badenas sobre el Síndic de Greuges que la pregunta al ejecutivo local «ya no es si» sus miembros «van a aprender a gobernar sino si van a aprender a comportarse». El edil ha aseverado que València no puede permitirse «ni que la alcaldesa ni que el vicealcalde estén haciendo pasar por este ridículo a la ciudad semana tras semana». «No falta una semana que no nos den una razón para pedirles la dimisión o pedirles el cese», ha señalado Sanjuán.