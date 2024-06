Andalucía ve "una auténtica vergüenza" que Montero prometa "financiación singular" a Cataluña: "Basta ya de maltrato"

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha considerado este jueves «una auténtica vergüenza» que Cataluña tenga «una financiación singular», algo que «rompe la igualdad de los españoles, el principio de solidaridad interterritorial y la cohesión».

«¡Ya basta! ¡Ya basta, que se están cargando la democracia!», ha enfatizado en respuesta a una pregunta del PP en la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, donde ha añadido que este asunto supone «un cheque en blanco al independentismo que vamos a pagar todos los andaluces».

«Cataluña no es una comunidad infrafinanciada, ¿dónde está su situación especial?. Andalucía sí es una comunidad infrafinanciada desde el año 2009», ha subrayado para continuar lamentado que Andalucía está «cansada de tanto maltrato», ya que, según ha explicado, «el Gobierno de España está asfixiando a la Junta, a Andalucía y a los andaluces».

«Se nos deben 1.500 millones de euros que no nos entrega cada año el Gobierno de España. No se están actualizando las entregas a cuenta. 150 millones de euros menos cada mes. Estamos ya en casi 600 millones de euros menos», ha detallado. De igual manera, se ha quejado de la dificultad para certificar los fondos europeos del marco 2021-2027 «porque no tienen el aplicativo informático», lo que lleva a que «no se ingrese el dinero que ya hemos ejecutado».

Ante esta situación, ha preguntado sobre qué papel están jugando los partidos de la oposición. «¿Dónde está el Partido Socialista de Andalucía?», ha señalado en concreto, toda vez que ha insistido en que el Gobierno central «se está cargando el estado del bienestar, la igualdad y la democracia».

«No solo se alejan de los ciudadanos y pierden las elecciones, sino que están persiguiendo a los jueces y a los periodistas, a los medios de comunicación», ha concluido.