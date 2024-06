El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará el 18 de junio el primer decreto de ayudas de la Agencia Empresarial para la Transformación y el Desarrollo Económico, Andalucía Trade, para destinar 244 millones, con cargo a fondos europeos, a las empresas para mejorar su competitividad.

Así lo ha trasladado el presidente durante su intervención en la clausura de la jornada que el Foro La Toja-Vínculo Atlántico ha celebrado en Sevilla bajo el título 'Europa ante las crisis: desafíos y respuestas'.

Según Juanma Moreno, con recursos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), la Junta destinará 244 millones a mejorar la competitividad de las empresas, al desarrollo industrial, innovación e investigación. Ha explicado que los proyectos para acceder a estas ayudas se podrán presentar en la primera quincena del mes de julio.

«Los fondos europeos nos han permitido despegar y hoy nos proyectamos con una región que quiere aportar mucho a la Unión Europea», ha señalado Juanma Moreno.

En su opinión, el avance de esta comunidad autónoma y, en gran medida de España, se ha sustentado sobre los fondos europeos y ha destacado que Andalucía ha hecho «una inversión responsable» de los mismos y casi ha «multiplicado por cinco la certificación de los últimos cinco años, alcanzando en abril el 87 por ciento de los fondos Feder y Fondo Social Europeo» para llegar al cien por cien «en tan solo unos meses».

Ha agregado que, a final del año 2025, se completará todo el marco, incluido el Feader (Fondo europeo agrario de desarrollo rural), con 10.600 millones de euros certificados. Ha indicado que mientras, se avanza en el nuevo marco 2021-2027, que tendrá una inversión «de en torno a 8.500 millones».

Sobre el resultado de las elecciones europeas del pasado domingo, el presidente ha indicado que ha «avalado» en Andalucía, donde el PP-A las ha ganado por primera vez, una «forma de gobernar que nosotros sentimos que es la más productiva a la hora de gestionar los intereses públicos, que es la basada en la moderación y en el diálogo».

Ha insistido que su Gobierno seguirá trabajando para que en la Unión Europea se hable aún más de los temas que interesan a esta tierra, como el agua y la lucha contra la sequía, reconociendo una singularidad hídrica, o de nuestra capacidad productora no solo en el ámbito agrícola, sino también en el industrial o del turismo.

Crecimiento vertiginoso de "populismos"

De otro lado, en relación con el resultado electoral en el conjunto de Europa, Juanma Moreno ha considerado que todos los servidores públicos debemos tomar conciencia deuna situación preocupante como es que los populismos «crecen a ritmo vertiginoso» y se han adaptado al medio con enorme facilidad.

Para Moreno, las instituciones públicas tienen que ser muy «sensatas» y «equilibradas», gobernando «para el conjunto de la sociedad, te voten o no te voten», y haciendo una política pensando en el interés general.

«Todo lo que hemos construido se puede poner en peligro si no actuamos con responsabilidad, con sentido institucional, con sensatez y con sentido de estado», según Juanma Moreno, para quien hay que hacer un esfuerzo por «engrandecer nuestra credibilidad; por pensar en el interés general por encima del particular o el partidario, y por construir sociedades cohesionadas y que crean en sus instituciones y, en definitiva, podamos seguir prosperando como lo hemos hecho durante tantos años, no solamente en España, sino en el seno de la Unión Europea».

«Las democracias liberales son fundamentales y son fundamentales en los espacios de libertad», ha indicado.