PNV ve "posible" que el nuevo Gobierno tenga una estructura más amplia pero dice que "aún no hay nada cerrado"

La presidenta del Bizkai Buru Batzar del PNV, Itxaso Atutxa, ha afirmado este miércoles que «es posible» que el nuevo Gobierno Vasco tenga una estructura más amplia, aunque ha asegurado que «aún no hay nada cerrado», ya que, según ha dicho, «era importante cerrar primero el acuerdo de contenidos». Además , ha recordado que el PSE ha obtenido «unos buenos resultados» en las elecciones autonómicas y «mejoró su representacion, por lo que eso también se va a tener en cuenta».

En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Atutxa ha señalado que las delegaciones de PNV y PSE-EE han continuado trabajando durante la campaña de las elecciones al Parlamento europeo, y que el pasado lunes concluyeron el trabajo dirigido al contenido del acuerdo de gobierno, mientras que siguen trabajando en «la estructura que va a tener el Gobierno Vasco en base a ese contenido».

La dirigente jeltzale ha reconocido que «no es una trabajo sencillo», aunque ha destacado que ambas formaciones se «conocen bien» y que han dialogado «sobre cuestiones muy concretas, sobre muchas iniciativas que el Gobierno debe sacar adelante en los departamentos que ha habido hasta ahora o en los nuevos que vaya a haber».

«Es posible (una estructura más amplia en el seno del Gobierno), pero aún no hay nada cerrado, porque era importante cerrar primero el acuerdo de contenidos. En la calle siempre está el rumor de que las cosas se hacen alrevés, primero repartir los cargos y luego preocuparnos por los contenidos, pero no ha sido así y ayer mismo se volvieron a reunir ambas delegaciones para analizar esa estructura», ha explicado.

En este sentido, ha recordado que en el primer gobierno de Iñigo Urkullu se recortó el número de consejerías, y que «el que ahora haya más o no será en base a los contenidos y al reparto de esos contenidos».

«Pueden ser más, porque el Gobierno Vasco ha tenido incluso representaciones más amplias, y con total normalidad, pero no sabemos aún que va a suceder. También es cierto que el PSE ha obtenido unos buenos resultados en las elecciones autonómicas y mejoró su representacion, por lo que eso también se va a tener en cuenta», ha indicado.

Asimismo, y ante la posibilidad de que el secretario general del PSE, Eneko Andueza forme parte del nuevo gobierno, Atutxa ha dicho que ambos partidos actúan con «máximo respeto» y que cada uno decide quiénes forman parte del ejecutivo.

En todo caso, ha asegurado que en la formación socialista «no hay nadie que haga sentir incómodo al PNV», y que, «esté tan solo en el Parlamento o esté también en el Gobierno, es el secretario general». «Esperamos que la relación con él sea tan buena como hasta ahora», ha añadido.

Otxandiano

Por otro lado, Itxaso Atutxa ha manifestado que es «normal y totalmente legítimo» que EH Bildu presente a Pello Otxandiano como candidato a lehendakari en el pleno del Parlamento vasco próximo 20 de junio, para «presentar su proyecto», aunque ha considerado que «quizás ése no es el objetivo de ese día, sino presentar un candidato a lehendakari». Además, ha apuntado que «no va a tener más votos que los suyos».

La dirigente del PNV ha señalado que la izquierda soberanista «siempre» presenta la candidatura a lehendakari, como ya hizo con anterioridad con Laura Mintegi o Maddalen Iriarte, y que «es normal que quieran presentar su proyecto».

«Pero también es verdad que ese día no presentamos nuestro programa ante la ciudadanía vasca, sino que se presenta en el Parlamento el programa de un candidato para ser lehendakari, y debe tener una mayoría sufuciente para salir elegido», ha explicado.

En su opinión, el candidato del PNV, Imanol Pradales, «no va a llevar la propuesta del PNV», como va a hacer Otxandiano con la de EH Bildu, sino que «va a llevar la acordada entre PNV y PSE, es decir, una opción que cuenta con un voto más que la mayoría absoluta».

«En todo vaso, es totalmente legítimo y entiendo que EH Bildu necesite esa presencia en el Parlamento, pero quizás ése no es el objetivo de ese día. Está bien presenta el programa, pero debe presentar un candidato a lehendakari, y no va a tener más votos que los suyos, porque no creo que el PP le dé sus votos para ser lehendakari», ha señalado.