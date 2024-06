Junqueras cree que no podrá presentarse a una repetición electoral: "El TS no me lo pondrá fácil"

El expresidente de ERC Oriol Junqueras cree que pueda presentarse a unas futuras elecciones catalanas ni tampoco a una hipotética repetición electoral si no hay acuerdo para presidir la Generalitat, ya que duda de que el Tribunal Supremo (TS) le aplique la Ley de Amnistía: «Yo no puedo presentarme. Vista la experiencia, el Tribunal Supremo no me lo pondrá fácil».

En una entrevista de este miércoles en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press, ha augurado que el TS le pondrá «todos los palos en las ruedas que pueda y todos los obstáculos que pueda» como ha hecho siempre, en sus palabras. Ha recordado que la inhabilitación sigue afectando a los exconsellers Raül Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull, y ha opinado que «ninguna de estas personas, durante mucho tiempo, tendrá la posibilidad de estar habilitado para presentarse a unas elecciones». También ha añadido que si bien los inhabilitados pueden plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), este tipo de recursos «tardan mucho»: según sus datos, en algún caso han llegado a los 13 años hasta hacerse efectivos. «Creo que está bien que todo el mundo sea consciente de ello porque, si no, a veces hay gente que hace especulaciones que no se aguantan por ningún lado», ha apuntado el líder independentista.