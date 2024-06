Borràs (Junts) invita a Illa a presentarse a la investidura "si además de idiomas sabe matemáticas"

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha invitado al candidato socialista a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, a presentarse a la investidura «si además de idiomas sabe matemáticas», en referencia a la negativa de este martes por parte del líder socialista en catalán, castellano, inglés y francés a abstenerse en una supuesta investidura de Junts.

Borràs lo ha dicho en una entrevista de este miércoles en Ser Catalunya recogida por Europa Press, preguntada por si es Illa o el candidato de Junts a liderar el Govern, Carles Puigdemont, quien debería presentarse primero a una investidura como presidente de la Generalitat.

«Si el señor Illa está tan seguro que tendrá estos apoyos para ir a la investidura» debe presentarse, ha emplazado Borràs, si bien ha sostenido que de momento éste cuenta con 48 escaños --los del PSC y los de Comuns--, mientras que Junts, ERC y CUP suman 59.

Asimismo, no ha aclarado si Puigdemont se presentará a la investidura, decisión que atribuye al presidente del Parlament, Josep Rull: «Las investiduras no son, en este caso, de Junts o no. El presidente del Parlament hablará con los grupos parlamentarios. Y los grupos parlamentarios dirán a quienes están dispuestos a apoyar».

Y preguntada por la posible abstención del PSC en una investidura de Puigdemont pese a la negativa de Illa de este martes, la líder 'juntaire' ha recordado que al igual que existe una correlación de fuerzas en el Parlament, también la hay en el Congreso de los Diputados, por lo que «todos deben ser conscientes de cuáles son estas dos situaciones».

Amnistía

Respecto a si se acogerá a la Ley de Amnistía tras haber sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este martes, ha apuntado que no lo ha hecho: «Yo no pido nada, es decir, yo lo que quisiera es que se archivara la causa».

«Mis abogados, que además conocen muy bien la Ley de Amnistía porque han participado activamente en ella, no han hecho ningún movimiento y, por tanto, estoy en sus manos y ellos decidirán en cada momento qué es lo que corresponde hacer», ha explicado Borràs.

Agresión

Preguntada por la presunta agresión denunciada por la líder indepdendentista durante una comida con militantes en L'Ampolla (Tarragona) el miércoles pasado, ha afirmado que «es una circunstancia absolutamente alarmante sobre el nivel de despropósito generalizado» que se vive en la política, así como de la tensión ambiental que, a su juicio, no invita a nada positivo.

También ha indicado que hasta la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la Presidencia del Gobierno, «llevaba seguridad, como todos los presidentes de partidos políticos en Catalunya, pero fue una decisión del Govern» retirársela.