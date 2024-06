El secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha defendido este lunes que «el proyecto político» que él encabeza «no sólo no está agotado, sino que conseguirá su objetivo final dentro de dos años», en 2026, cuando está previsto que se celebren las próximas elecciones autonómicas en Andalucía, donde gobierna el PP-A con mayoría absoluta en esta legislatura.

Además, ha considerado que el resultado de los comicios al Parlamento europeo celebrados este pasado domingo, 9 de junio, han demostrado que el PSOE-A cuenta con un «suelo sólido» en la comunidad autónoma, que en este caso se ha situado por encima del 32 por ciento de los votos, para poder competir con el PP-A.

Son ideas que ha trasladado en una rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla antes de una reunión de la Comisión Ejecutiva de la federación socialista andaluza para analizar el resultado de las elecciones europeas de este domingo.

El PSOE-A ha conseguido 935.603 votos en Andalucía en dichos comicios, el 32,16% del total, y, por primera vez en la historia de las elecciones europeas, no ha conquistado la victoria en esta comunidad, que ha sido para el PP-A, que en esta cita con las urnas ha vencido con 1.101.460 votos, el 37,87% de los contabilizados.

De esta manera, el PP-A ha aventajado en 165.857 votos y 5,71 puntos al PSOE-A, que, en relación a los comicios europeos de 2019, ha perdido 8,37 puntos y 612.293 votos.

En relación a las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio de 2022, el PSOE-A ha logrado 47.278 votos más respecto a los 888.325 de aquellos comicios, que se tradujeron en 30 diputados en el Parlamento, mientras que, respecto a las elecciones generales del 23 de julio de 2023, ha quedado más lejos del PP-A, que en aquella ocasión le aventajó en «algo más de 130.000» votos, según ha apuntado el líder socialista.

En su primera valoración pública del resultado del 9J, Juan Espadas ha defendido la vigencia de su proyecto político y ha señalado que el PSOE-A, en la anterior etapa de Susana Díaz como secretaria general, logró «resultados bastante por debajo del 32,2%» de este domingo --dos puntos superior al de la media del PSOE en España--, como ocurrió en las elecciones autonómicas de 2018, cuando se situaron en un 28%, y entonces «no hubo ninguna dimisión» por parte de la entonces líder, algo que él mismo respaldó, según ha apuntado.

Además, ha puesto de relieve que el PSOE-A ha logrado este 32,2% de votos en un «escenario de adversidad», y ha explicado que este lunes por la mañana ha hablado con cada uno de los ocho secretarios provinciales del PSOE en Andalucía y todos ellos le han reiterado su confianza.

«La victoria fundamentalmente suele ser una cuestión de determinación, de tenacidad. Y en tenacidad, desde luego, al que suscribe no le va a ganar mucha gente», ha reivindicado Juan Espadas pronosticando un triunfo socialista en las elecciones andaluzas previstas para 2026, cuando aspira a repetir como candidato a la Presidencia de la Junta, según ha reiterado este lunes.

LAMENTA EL DATO DE PARTICIPACIÓN

A la hora de analizar la jornada de las elecciones europeas, Espadas ha comenzado poniendo el acento en la «baja» participación registrada, por debajo del 50% tanto en el conjunto de España como en Andalucía en particular, y ha subrayado que ese «no es un buen dato».

Respecto al resultado del PSOE-A, Espadas ha sostenido que un apoyo «por encima del 30%» como el logrado por su partido tanto en estas europeas como en las generales del 23 de julio de 2023 «garantiza un suelo sólido», y ha valorado que el porcentaje de respaldo ha sido incluso superior al 32,2% de la media regional en las provincias de Jaén, Huelva y Sevilla, y sólo en Almería y Málaga se ha situado por debajo del 30%.

Además, Espadas ha destacado los resultados logrados por el PSOE en estas elecciones en localidades andaluzas de más de 20.000 habitantes como las sevillanas de La Rinconada y Morón de la Frontera (45%), Lebrija (39%) o Coria del Río (38%), y ha mostrado un mapa de Andalucía con los términos municipales coloreados de rojo o azul, según la victoria haya caído del lado del PSOE o del PP, para destacar que el rojo ha tenido «profusión» dentro de la comunidad autónoma aunque el PP se haya impuesto en las ocho provincias.

Espadas ha querido así «defender» los resultados alcanzados por el PSOE-A aunque no hayan sido «ni los que queremos ni los mejores», pero que se han situado por encima de la media nacional, han representado el 18% del total de votos cosechados por el partido en España, y sólo se han visto superados en dos comunidades autónomas en porcentaje de voto, según ha puesto de relieve.

De igual modo, ha lamentado como una sorpresa «desagradable» la irrupción de 'Se acabó la fiesta' --la agrupación de electores liderada por Luis 'Alvise' Pérez--, una «fuerza política totalmente desconocida semanas antes» del 9J que ha cosechado más de 180.000 votos en Andalucía, un 6,2% del total, algo «preocupante», según ha opinado antes de apuntar que habrá que empezar a hablar ahora de la existencia de una «derecha con tres cabezas», en alusión a PP, Vox y dicha agrupación política.

RESPUESTA A PETICIONES DE DIMISIÓN

A preguntas de los periodistas, Espadas ha respondido a las peticiones de dimisión que en las últimas horas le han dirigido públicamente representantes socialistas como el que fuera líder del PSOE de Córdoba y presidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, y el catedrático de la Universidad de Sevilla Luis Ángel Hierro, que rivalizó con él en las primarias que se celebraron en 2021 para elegir al candidato socialista a la Presidencia de la Junta en los comicios de 2022.

Sin citar expresamente a ninguno de ellos, Juan Espadas ha señalado que «cualquier voz crítica» en el seno del PSOE-A «sabe que tiene los órganos» del partido para manifestar su posición, pero ha apostillado que «otra cuestión son personas que a título individual, y en algunos casos incluso en el anonimato, deciden hacer opiniones críticas» que él no quiere entrar a valorar, y que ha vinculado en algunos casos a que «en sus provincias no tuvieron el respaldo suficiente para ser representante público en alguna institución, y probablemente siguen dolidos con sus compañeros y lo tratan de manifestar así».

También ha advertido de que, «para discutir la dirección» del PSOE-A, «hay que ir a un congreso y plantear una propuesta», y ha animado a los críticos con su liderazgo a que «vayan preparando las propuestas alternativas que consideren a los órganos de dirección del partido» para cuando llegue «el momento» de dirimirlas en un congreso, y a que, «mientras tanto, se dediquen a trabajar por que a esta organización le vaya bien».

Espadas, que ha opinado que decisiones «valientes» como la ley de amnistía que el PSOE ha impulsado en el Congreso, «no han tenido una repercusión llamativa en el voto» del 9J, ha subrayado también que Juanma Moreno ha perdido nueve de las 14 elecciones a las que se ha enfrentado el PP-A desde que él asumió su presidencia en marzo de 2014, aunque sea también cierto que los 'populares' han vencido en las cuatro últimas, coincidiendo con su liderazgo en el PSOE-A.

Juan Espadas ha trasladado así la idea de que «va a seguir trabajando» al frente del PSOE-A pidiendo para ello la «confianza» de la dirección regional, y «cuando no me la trasladen, sabré dónde está la puerta» de salida, ha apostillado antes de indicar además, a preguntas de los periodistas, que, «a día de hoy», no se ha planteado «ningún cambio a corto plazo» respecto a la posibilidad de dejar de ejercer la portavocía del PSOE en el Senado que compagina con el liderazgo del PSOE andaluz, si bien ha apostillado que «cada día tiene su afán» y su «prioridad es Andalucía».