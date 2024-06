Gobierno Vasco y las farmacias de Euskadi crean una Red Centinela vasca para vigilar la seguridad de los medicamentos

El Departamento de Salud del Gobierno Vasco y los Colegios de Farmacéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, han suscrito este lunes un convenio para la implantación y desarrollo de una Red de Farmacias Centinela en Euskadi, cuyo objetivo es «contribuir a la vigilancia de la seguridad de los medicamentos en la dinámica asistencial de la farmacia comunitaria».

El acto de firma ha tenido lugar en Vitoria-Gasteiz, con la presencia de la consejera de Salud del Gobierno Vasco, Gotzone Sagardui, y el presidente del Consejo de Farmacéuticos de Euskadi, Miguel Ángel Gastelurrutia, en representación de los colegios oficiales de farmacéuticos de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa.

En la firma, la consejera de Salud ha destacado «la relevancia para la salud de las personas» de la puesta en marcha de esta red, cuya actividad prioritaria consistirá en notificar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos (RAM) a la Unidad de Farmacovigilancia del País Vasco.

Según ha recordado, esta unidad --dependiente de la Dirección de Farmacia del Departamento de Salud del Gobierno Vasco y ubicada en el Hospital de Galdakao-Usansolo desde el año 1989-- recibe y evalúa las notificaciones de sospechas de reacciones adversas que envían los profesionales del ámbito sanitario, la ciudadanía y la industria farmacéutica.

Sagardui ha destacado que el nuevo sistema centinela prestará también atención a las vacunas, medicamentos publicitarios, plantas medicinales, fórmulas magistrales y medicamentos homeopáticos.

El presidente del Consejo de Farmacéuticos de Euskadi, Miguel Ángel Gastelurrutia, por su parte, ha recordado que «para los profesionales de la salud, la seguridad del paciente es prioritaria».

«La firma de un programa como este permite a la farmacia avanzar en la vigilancia de la seguridad de los medicamentos, algo que repercute directamente en la seguridad de los pacientes. Además, gracias a los programas formativos que se van a desarrollar, mejorará también la notificación de reacciones adversas desde la farmacia comunitaria», ha subrayado.

Pacientes con asma y epoc

En el mismo acto, ambas instituciones han firmado un segundo convenio que posibilita la implantación desde las oficinas de farmacia de un programa de mejora de la adherencia al tratamiento y el uso adecuado de inhaladores por parte de las y los pacientes con asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC).

Según ha explicado Gotzone Sagardui, su Departamento financiará con un total de 120.000 euros anuales este proyecto pionero que «aúna dos ámbitos estratégicos del Departamento: la atención de las personas con enfermedades crónicas, y la integración de las farmacias en el sistema de salud, en coordinación con el resto de niveles asistenciales».

El presidente del Consejo de Farmacéuticos de Euskadi, Miguel Ángel Gastelurrutia, ha manifestado que «la farmacia, teniendo en cuenta su accesibilidad y la presencia de un profesional de la salud bien formado, está en una situación única para abordar el grave problema de la falta de adherencia, así como para mejorar el uso de los inhaladores en este tipo de pacientes». «Estamos muy satisfechos con la firma de este convenio», ha añadido.

Según ha recordado el Gobierno Vasco, el asma y la EPOC son dos de las enfermedades respiratorias crónicas más prevalentes. En Euskadi, la prevalencia de asma es del 9,7% y la de EPOC, del 2,41%.

El tratamiento principal de ambas enfermedades se aplica a través de inhaladores y es importante conocer bien la técnica de inhalación, puesto que si no se realiza correctamente, la medicación no alcanza el pulmón y no hace efecto.