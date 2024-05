El Ayuntamiento busca "alternativas" al Bulevar de las Letras en Moyano y descarta el del Arte en la mediana de J. Costa

El Ayuntamiento de Madrid busca «alternativas» al Bulevar de las Letras Españolas en la Cuesta de Moyano con los nombres de los premios Cervantes y descarta el del Arte Contemporáneo en la mediana de Joaquín Costa por inviabilidad técnica, ambos incluidos en el programa electoral del PP para las elecciones municipales de hace un año.

Ha sido el concejal de Vox Fernando Martínez Vidal el que preguntaba en la comisión de Cultura por ambas propuestas. El de Joaquín Costa buscaba la creación de un museo al aire libre, estable o temporal, para el fomento de la creatividad artística contemporánea, mientras que el de Cuesta de Moyano se ideó teniendo en cuenta su centenario en 2025. Se planteaba como un paseo con placas con los nombres de todos los premios Cervantes, ·al estilo del Paseo de la Fama de Hollywood".

«La capital del país con la segunda lengua más hablada del mundo y con la historia literaria de la que presumimos tiene que reconocer a sus escritores con estrellas al estilo de Hollywood...», ha cuestionado Martínez Vidal, que ha invitado a no tener que mirar hacia Los Ángeles sino al cercano Barrio de las Letras, donde en su pavimento se recuerda a las principales plumas españolas con algunas de sus grandes frases.

El edil de Vox ha aprovechado su intervención para constatar que los libreros de la Cuesta de Moyano, a siete meses de su centenario, tienen «demasiados problemas sin resolver». «Les han vendido las bondades de estar en el Paisaje de la Luz y no tienen luz a día de hoy ni agua. Y encima el Ayuntamiento pretende cobrarles los recibos del agua perdida por las continuos averías de las canalizaciones», ha criticado.

Primero solucionar los problemas antes que "estrellitas de hollywood"

«Creo que agradecerían que primero les resuelvan el día a día antes de que les llenen la calle de estrellitas de Hollywood», ha lanzado a la bancada del PP.

La coordinadora de Cultural, María José Barrero, ha recordado que la demolición del paso elevado de Joaquín Costa, anunciada en 2021 y «motivada por cuestiones de seguridad, contemplaba la posibilidad de la creación de un espacio renovado propicio para incorporar el arte contemporáneo a las calles de la ciudad».

El denominado Bulevar del Arte« incluiría ocho obras de arte público, entre las que se encuentra un monumento en homenaje a las víctimas del terrorismo. Para ello, estaba previsto realizar dos convocatorias, una para elegir en concurso público los artistas que realizarían las siete creaciones artísticas y otra para el monumento en homenaje a las víctimas», ha detallado.

El concurso de proyectos con intervención de jurado para la selección del proyecto artístico Monumento a la Memoria de Víctimas del Terrorismo, en la glorieta de López de Hoyos, fue adjudicado al proyecto 'Recuerdo vivo'. La producción artística de la instalación del monumento se licitó en el 2023 con un coste de 264.316 euros.

"revisión de los planes originales"

Sin embargo, «con la finalización de la obra, la configuración final de la mediana que separa los carriles de cada sentido ha obligado a la revisión de los planes originales de este proyecto».

Este espacio central se ha concebido como una mediana ajardinada, con separación mediante plataformas de desplazamiento. «La mediana no es transitable en el sentido longitudinal y no tiene una anchura suficiente para albergar obras de arte público, por lo que no reúne las condiciones necesarias para la instalación del Bulevar del Arte en este lugar», ha justificado Barrero.

Respecto al de las Letras, el Ayuntamiento «está estudiando diversas posibilidades». «Se trata de un proyecto complicado por la propia naturaleza del proyecto», ha señalado, para referirse en concreto al elevado número de premios Cervantes, que además «irá aumentando a lo largo de los años, lo que plantea un reto importante a la hora de definir este proyecto».

«No hace falta que le explique que la realidad es muchas veces testaruda y se impone a lo inicialmente planificado, con lo cual hay que adaptarse a las circunstancias», ha manifestado la coordinadora sobre el Bulevar del Arte Contemporáneo. Sobre el de las Letras, el Consistorio está hablando con las dos asociaciones de la Cuesta de Moyano. En el área están «buscando las alternativas que sean más asequibles».