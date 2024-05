El Hospital Universitario Virgen de las Nieves y el metro de Granada, adscrito a la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, se han unido en una sesión informativa este viernes, cuando se conmemora el Día Nacional de la Epilepsia, para que los operarios de este transporte público perfeccionen sus conocimientos en la atención a algún viajero que sufra una crisis epiléptica durante el trayecto.

Desde que se puso en marcha el metro de Granada, transporte gestionado por la Agencia de Obra Pública de Andalucía, en septiembre de 2017, los operarios de este servicio público han atendido once casos de ataques de epilepsia, según ha detallado la Junta en una nota de prensa.

El neurólogo Jesús Ruiz ha impartido una charla a medio centenar de trabajadores del metro, que han estado acompañados por el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta en Granada, Antonio Ayllón, en la sede de este organismo, en la que ha incidido en cómo «tratar a una persona que sufre una crisis epiléptica para asegurar que la atención que se le ofrece en esta situación sea la más adecuada».

El experto ha señalado que el primer paso importante es aislar la zona alrededor de la víctima para tumbarla en posición lateral y mantener, así, despejadas las vías respiratorias, además de retirar objetos que haya alrededor para que no se dañe y colocar algo suave bajo la cabeza.

El neurólogo también ha insistido en lo que no hay que hacer nunca, como introducir cualquier objeto en la boca, no sujetarla con fuerza mientras tiene convulsiones y no darle comida ni bebida hasta que se recupere. Además ha indicado que no siempre es necesario llamar a los servicios de emergencia y trasladar a la persona al hospital, si bien, sí es recomendable si la crisis dura más de un minuto o si el afectado tarda más de 15 minutos en recuperarse.

La epilepsia es un trastorno del cerebro caracterizado por una predisposición duradera a generar crisis epilépticas. Las causas de esta enfermedad son muy diversas, desde problemas de tipo genético a malformaciones congénitas, lesiones tumorales, secuelas de ictus o de traumatismos craneales, si bien, también hay muchos casos de causa desconocida.

En Granada se estima que hay alrededor de 5.000 personas con epilepsia, lo que la convierte en una de las patologías neurológicas más frecuentes. Además, Ruiz ha explicado que «aproximadamente el diez por ciento de la población experimentará alguna crisis epiléptica a lo largo de su vida».

Las crisis epilépticas afectan personas de todas las edades, sin distinción por sexo. Como característica, suelen aparecer de forma brusca y pueden ocurrir a cualquier hora y en cualquier situación, con poco o ningún aviso.