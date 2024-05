El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha anunciado que su partido solicitará «formalmente» al Parlamento andaluz que los trabajadores en huelga de Acerinox puedan intervenir en la próxima Comisión de Industria, pidiendo al PP «que no bloquee esa posibilidad», que asista en esta comisión y que «deje escuchar la voz de los trabajadores, que quieren que el Parlamento sea útil y sirva para algo en la búsqueda de este acuerdo».

«Le pido al señor Moreno Bonilla que el Partido Popular no deje vacía su silla y esté presente y escuche, y le pido personalmente, de verdad, que se implique con su consejera porque hay que acercar posturas y hay que buscar un escenario de acuerdo», ha manifestado a los medios el líder de los socialistas andaluces tras mantener una reunión con con representantes del comité de huelga de Acerinox en Los Barrios (Cádiz).

En su opinión, la negociación colectiva que se está desarrollando entre comité de huelga y la empresa, con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), dependiente de la Consejería de Empleo, «no está siendo capaz de resolver y buscar una posición común» y que el conflicto «necesita claramente de una intervención, de una búsqueda de acuerdos a través de la mediación y de la implicación del Gobierno de Andalucía».

En ese sentido, ha señalado que después de 100 días de huelga la situación «ya no admite sencillamente interesarse por el problema o conocer el estado de la negociación colectiva» y se ha dirigido a Moreno para advertirle que «no cabe encogerse de hombros, no cabe decir que no se implica porque no es su responsabilidad», añadiendo que «lo que cabe aquí y desde luego así se lo exigimos los socialistas es que el Partido Popular se siente la próxima semana cuando estos trabajadores vayan de nuevo al Parlamento a la Comisión de Industria, los escuche y participe en la búsqueda de una solución o un acuerdo equilibrado entre las partes».

Como ha explicado, la negociación colectiva es el marco en el que poner de acuerdo a una empresa con sus trabajadores, asegurando que «el problema» que se plantea es qué hacer cuando «esto no consigue un resultado y cuando se pone encima de la mesa una propuesta por parte del Sercla que ha obtenido un rechazo del más del 90% de la plantilla».

«No podemos permitir ni un día más que las familias de esos trabajadores y todas las empresas que además se ven afectadas por este conflicto, que son un conjunto de ellas muy importantes que están viendo ya efectos negativos y posibilidades incluso de cierre o despido de trabajadores, estén en una situación de 'stand by' en la que nadie dice cuál es el paso siguiente», ha sostenido Espadas.

En ese sentido, ha argumentado que la Junta de Andalucía «tiene la obligación de mediar y de buscar un acuerdo», lamentando que a la Junta de Andalucía «ni se le escucha, ni opina, ni se implica hasta este momento en decir cómo acercar esas posiciones».

El portavoz del comité de huelga de la planta de Acerinox en Los Barrios, José Antonio Gómez Valencia, ha confirmado que el 4 de junio están invitados a acudir al Parlamento andaluz y ha lamentado que el presidente «no vaya a asistir».

«No nos vale que haya un consejero allí, queremos hacerle directamente la pregunta a él porque se nos está dejando a un lado. Llevamos 100 días de huelga, hay muchas familias que realmente lo están pasando mal, de hecho, tenemos una caja de resistencia y hay familias que están teniendo que ir a recoger alimentos porque ya no les llega ni para comer. Es un problema grave», ha comentado a los medios Gómez Valencia.

Tras la reunión con el líder del PSOE en Andalucía, ha pedido «a todos los políticos» que «den la cara por los trabajadores de Acerinox», apostillando que «no sólo por los trabajadores» sino «por toda la comarca que está sufriendo este conflicto».

Como ha recordado, el próximo día 1 de junio llevarán a cabo una gran manifestación en Algeciras y desde el día 3 protagonizarán una acampada de seis días en la plaza Alta de esta misma ciudad, para lo cual están pidiendo los permisos pertinentes. Ante esto, ha pedido a los trabajadores de empresas auxiliares y subcontratas, también afectadas por esta huelga, que «se unan a la lucha por nuestros derechos, porque a ellos también se los están quitando y esto es el efecto dominó».

«Lo único que pedimos es nuestros derechos, no estamos pidiendo nada del otro mundo», ha afirmado Gómez Valencia, apuntado a la subida salarial que piden conforme a la ley y «que se respeten los derechos y no nos imponga una esclavitud que estamos viendo que está sirviendo de ejemplo para muchas empresas».

Los trabajadores llevan más de 100 días de huelga tras varias reuniones entre la empresa y el comité de huelga, con la mediación del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL). La propuesta de convenio colectivo presentada a la plantilla fue rechazada por una amplia mayoría, con 1.200 votos en contra frente a 427 votos a favor.