Ayuso critica que PSOE llore con el 'me gusta la fruta' mientras la insultan: "No es que me guste, es que me encanta"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado que en el PSOE se pongan «a llorar», dando «lecciones de democracia», con el 'me gusta la fruta' mientras la insultan a ella. «Cada vez que me hablen de la fruta, sí, les diré: no es que me guste, es que me encanta», ha espetado.

Así ha respondido este jueves a la intervención del portavoz socialista en la Asamblea, Juan Lobato, quien en el Pleno de la Cámara regional ha acusado a la presidenta de pelearse «hasta con su espejo». «Se ponen a llorar todo el tiempo con 'me gusta la fruta' y luego resulta que ustedes, aquí, todos presentes, me han llamado genocida, tarada mental, corrupta...», ha comenzado su intervención, para a renglón seguido afear que también llamasen «indecente» al expresidente Mariano Rajoy y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, difamase a la «mujer» del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. También ha criticado que los socialistas llamen a Feijóo «veleta, vago mentiroso» e «ignorante» y que Sánchez desde la tribuna del Congreso se riese «a carcajadas» de él. «En horario infantil... que ese día miles de niños lloraron en casa. Daba miedo», ha espetado. Además, ha cargado contra que hayan llamado «planfleto a 'El Mundo', ojete a 'The Objective'» o «fachosfera a 'El Confidencial'» mientras el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, no responde a sus «preguntas». También ha afeado a Lobato que no deje de ofender a su familia «cada vez que ha podido». «Les pusieron lonas, camisetas, persecuciones, cámaras de televisión a mi familia, incluidos niños. Y usted decía que yo había ido a provocar a la Complutense cuando me realizaba la ultraizquierda con todos ustedes detrás un escrache. Eso es usted, mentira tras mentira», ha lanzado. En este sentido, le ha preguntado a Lobato si le va a decir algo al ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando les llama «locos, borrachos» o cuando "insulta al presidente de Argentina.