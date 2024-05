La reforma del Estatuto de Autonomía para eliminar la palabra "minusválido" llega hoy a la Asamblea

La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid eliminar la palabra «minusválido» y sustituirla pro «persona con discapacidad» registrada por PSOE y Más Madrid llega este jueves a la Asamblea de Madrid, pero sin visos de que su toma en consideración vaya a salir adelante ya que el PP ha adelantado en varias ocasiones que no la apoyará.

Este debate se abría en enero, cuando los socialistas proponían al resto de partidos que se emulara lo hecho con la Constitución Española en el Estatuto. Más Madrid mostraba su apoyo desde un principio y Vox planteaba que se aprovechara para acometer otras reformas, como la reducción del número de diputados de la Asamblea que reclama desde hace años.

Por su parte, PP aseguraba que estudiaría el texto e indicaba que podría incluirse también el cambio de nombre de la Asamblea por Parlamento o la introducción del Decreto Ley en la normativa autonómica para situaciones de emergencia.

Finalmente, el 1 de abril anunciaba que votarían que no y que no apoyarían una medida así hasta que hubiera «otra mayoría» en el Congreso de los Diputados. El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, aseguraba que no querían dar «la oportunidad» a la mayoría del PSOE, Sumar y los socios nacionalistas e independentistas para que pudieran introducir otras modificaciones en el trámite parlamentario.

«Pretende ser un Caballo de Troya y no lo vamos a permitir. Deberemos esperar a que haya una mayoría distinta», remarcaba el 'popular', quien añadía que el independentismo catalán «se ha fijado en la Comunidad de Madrid» y que no quería dejar que ellos y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «jueguen» con su Estatuto.

Por último, sacaba pecho de la iniciativa de la Comunidad de Madrid, que actualizará la terminología que hace referencia a las personas con discapacidad en todas sus leyes y reglamentos, para garantizar el correcto uso del lenguaje y eliminar las referencias inadecuadas de la Administración regional.

Preguntas a ayuso

El debate sobre el Estatuto llegará tras la sesión de control, que arrancará con las preguntas dirigidas a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. En esta ocasión serán sobre medidas para controlar el gasto público (Vox), el cumplimiento de los compromisos de su investidura (PSOE), la convivencia entre madrileños (Más Madrid) y las relaciones con la Unión Europea (PP).

En las que se formularán a los miembros del Gobierno se tratarán temas como la bonificación del Impuesto de Sucesiones, la huelga en Educación, el consumo de cannabis, las residencias de mayores, las violencias sexuales o la protección del patrimonio cultural de la región.

Posteriormente, en el turno de las Proposiciones No de Ley (PNL) el PSOE buscará el apoyo de la Cámara para pedir a la Comunidad aumentar el número de orientadores escolares y Más Madrid hará lo propio para aprobar un paquete de ayudas económicas para municipios que pongan programas de intervención psicosocial educativa y para un plan para renovar material móvil y contratar personal para rebajar tiempos de espera e incidencias en Metro.

Vox, por su parte, tratará de que la Asamblea pida al Gobierno autonómico reducir a la mitad la subvención al Instituto Regional de Mediación y Arbitraje (IRMA), mientras que el último punto del orden del día será la designación de vocales del Consejo de Ciencia y Tecnología de la Comunidad de Madrid.