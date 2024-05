Almeida critica la "sobreactuación total" del Gobierno al retirar a la embajadora de Argentina: "No tiene justificación"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado la «sobreactuación total y absoluta» del Gobierno de España al anunciar la retirada definitiva de la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso, ante la ausencia de disculpas por parte del presidente de Argentina, Javier Milei.

El Gobierno dio así un paso más en su respuesta a las declaraciones del mandatario argentino, quien tildó de «corrupta» a Begoña Gómez, la mujer del presidente, Pedro Sánchez, tras la llamada a consultas de la embajadora española el domingo y la convocatoria en Exteriores del embajador argentino, Roberto Bosch, después de que Milei haya descartado en las últimas horas disculparse y se haya reafirmado en sus palabras.

«Creo que no tiene ninguna justificación retirar a la embajadora española en Argentina, pero vamos, que no lo digo yo, que lo han dicho sus socios, que no es que la fachosfera del Partido Popular diga que no está justificado», ha expresado Almeida este miércoles desde la Casa de la Villa.

Considera el regidor que en estos últimos años se han producido episodios «infinitamente más graves» a nivel internacional y diplomático que el que protagonizó el otro día Javier Milei, «de manera desafortunada».

El alcalde ha explicado esta actitud asegurando que se trata de un mensaje «en clave interna» de Sánchez que pasa por decir que por su mujer es capaz de «irse cinco días y de romper relaciones diplomáticas». «Sánchez está enviando un mensaje a los españoles, especialmente a los medios de comunicación y a los jueces», ha avisado.