El secretario general del PSE-EE y portavoz parlamentario, Eneko Andueza, ha considerado «muy fácil» conseguir un nuevo estatuto en esta legislatura en Euskadi si «algunos abandonan las obsesiones soberanistas que siempre les invaden en el último momento».

En una entrevista a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Andueza ha apostado por un nuevo estatuto y ha considerado que «hay mucho recorrido hecho» porque hay «un texto que está consensuado a más del 90%» y, según ha dicho, «el punto de partida es eso».

«Creo que tendríamos muy fácil conseguir un nuevo estatuto en esta legislatura, pero, para eso, algunos tienen que abandonar las obsesiones soberanistas que siempre les invaden en el último momento», ha remarcado.

Por otro lado, Eneko Andueza ha dicho que las negociaciones con el PNV para formar gobierno «van, que no es poco», y ha considerado que, en estas circunstancias, «lo que conviene es hacer las cosas bien» porque «las prisas, generalmente, suelen ser malas consejeras».

Tras apuntar que el reto es «conseguir que el programa de gobierno atienda a los problemas que tiene la ciudadanía vasca», ha insistido en que «conviene analizar cada punto de la manera más adecuada, de la manera más profunda, y es en lo que estamos los socialistas vascos».

En cualquier caso, ha hecho una valoración «positiva» de la negociación que se está realizando hasta el momento, ha señalado que están «plenamente centrados en lo que tiene que ser el programa del próximo gobierno» y ha afirmado que «los avances están dando resultados positivos».

En ese sentido, tras mantener que, en estos casos, la discreción es «fundamental», ha explicado que «hay unos cuanto bloques que están ya cerrados y acordados». Andueza ha asegurado que el intercambio de documentos se realiza con regularidad, la interlocución es fluida y se habla claro, lo que es muy importante, más que nada, para que luego nadie se lleve a engaño".

Según ha dicho, los socialistas tienen «una ventaja muy grande» a la hora de negociar porque fueron a las elecciones autonómicas «con un programa muy claro» y con «las soluciones que tenían que dar a los problemas de la ciudadanía vasca». «Y eso, a la hora de configurar un programa de gobierno, también es muy importante porque cuando tienes las ideas claras y, sobre todo, tienes propuestas concretas, resulta muchísimo más fácil negociar, sobre todo si la otra parte tenía un programa con propuestas menos concretas», ha afirmado.

Eneko Andueza, que ha insistido en que se avanza en las negociaciones a un ritmo «adecuado, correcto y quizá incluso hasta un poquito más rápido que el de hace cuatro años», ha asegurado que el futuro programa de gobierno «va a cambiar el guión de Euskadi» y ha advertido que, para eso, «también hace falta gestionar bien».

Sobre el posible reparto de consejerías, ha subrayado que lo primero es «acordar el programa» y, a partir de ahí, «empezamos a hablar de la estructura del Gobierno y del reparto de carteras». «Eso se ha hablado y se negociará cuando llegue el momento y el momento será cuando tengamos acordado ya el programa de gobierno», ha insistido.

Los socialistas, ha asegurado, «gestionaremos lo que nos corresponda, lo que negociemos y lo que entendemos que tenemos que asumir dentro de esa negociación». «Nosotros estamos dispuestos a asumir cualquier cartera, pero ese reparto llegará cuando tengamos atado y negociado en programa de gobierno», ha reiterado, para señalar que «todo el mundo da por hecho de que va a haber acuerdo, pero para eso hay que negociar y la negociación tiene que llegar a buen puerto, ya veremos a ver lo que pasa».

«Uno nunca sabe cómo van a desarrollarse las negociaciones, porque todo puede ir bien y en un momento dado se pueden torcer y se pueden complicar, eso ha pasado en todas las negociaciones, siempre hay un momento crítico en todas las negociaciones», ha apuntado, para reconocer que en lo que llevan negociado del programa de gobierno no se ha producido ningún punto crítico, ningún punto de fricción más allá de lo normal".

A su entender, «lo más conveniente para el futuro de este país sería que esas negociaciones siguieran transcurriendo en la misma dinámica que están transcurriendo hasta el momento, que lleguen a buen puerto y que Euskadi tenga un gobierno estable y sólido, con un buen programa de gobierno».

En cuanto a si será vicelehendakari, ha dicho que él nunca se pone «por delante» y ha asegurado que «esa será la última decisión que se adopte en el seno del PSE». Tras afirmar que «es normal que se especule con los nombres y con las personas que van a entrar» en el futuro Gobierno vasco, ha avanzado que «el suspense se estirará hasta el final, hasta el último momento».

Eh bildu

Sobre el rechazo a mantener con el candidato de EH Bildu, Pello Otxandiano, el encuentro que éste ha solicitado con los candidatos de PNV y PSE antes de que estos dos partidos pacten, Eneko Andueza ha dicho que no tiene «ningún problema» en hablar con la coalición soberanista y tener «una interlocución constante, regular, en buen tono y constructiva, porque desde luego así ha venido siendo también durante la pasada legislatura».

El Partido Socialista, ha remarcado, «no se niega a hablar con nadie, tampoco se va a negar a hablar con EH Bildu», pero «hemos dicho que, en este momento político, todos nuestros esfuerzos están centrados en un diálogo con el PNV para conformar un gobierno que dé estabilidad a todas las instituciones y que responda a los retos de futuro que tenemos ya encima de la mesa». «Una vez de que pase ese momento, yo no tengo ningún problema en reunirme con EH Bildu, pero me da la sensación de que EH Bildu no ha entendido el momento político en el que estamos y quiere buscar un protagonismo en un momento en el que ellos no lo tienen», ha valorado.

Según cree, en EH Bildu «se veían ya como vencedores de las elecciones, se veían con un protagonismo, con una centralidad que no han conseguido, que la hemos conseguido precisamente otros gracias a los buenos resultados que hemos obtenido en las urnas».

Andueza ha insistido en que «llegará el momento de volver a tener diálogo fluido con el resto de partidos una vez que arranque la legislatura» y ha asegurado que el PSE-EE «no va a tener ningún impedimento en reunirse con EH Bildu, con el Partido Popular y con el resto de fuerzas políticas que tienen representación en el Parlamento».

Osakidetza

En cuanto al programa que están negociando PNV y PSE, Andueza ha señalado, en relación a Osakidetza y a la apuesta de los socialistas por ampliar su plantilla estructural en 2.000 sanitarios, que «probablemente en el programa encontremos que dotaremos del personal necesario a Osakidetza para responder a los problemas», lo que «vendrá derivado de los informes que maneja Osakidetza y los profesionales para dotar del personal necesario». «Y esos informes nos están indicando que son 2.000 los profesionales que hacen falta en Osakidetza, por lo que, de una y otra manera, esos 2.000 profesionales estarán presentes en ese programa de gobierno», ha afirmado.

En relación a la vivienda, ha afirmado que «si hay una garantía de que las políticas de vivienda sean uno de los cinco pilares fundamentales del estado bienestar en Euskadi, será si esa materia la gestionamos los socialistas».

En ese sentido, sobre el rechazo del PNV a la ley de vivienda estatal, ha dicho que «quien verdaderamente va a decir en qué término se tiene que desarrollar la ley de vivienda en Euskadi será el Tribunal Constitucional, que muy probablemente nos vaya a dar la razón en los términos en los que se planteó la ley estatal».