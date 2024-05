El alcalde de El Ejido (Almería), Francisco Góngora (PP), ha expresado este jueves su «más profundo rechazo» a la decisión adoptada por el Gobierno para alojar en un hotel de la localidad hasta 200 migrantes procedentes de Canarias mediante los traslados a la península coordinados a través del programa EMAS ante el cierre del recurso que existe actualmente en la zona de El Toyo, en la capital, con la llegada de la temporada turística.

«Este pueblo tiene ya desbordada su capacidad de acogida», ha dicho el alcalde, quien ha precisado que «se han contratado 200 camas y mañana viernes llegan los primeros 150 migrantes» a EjidoHotel, la medida de alojamiento contratada por parte de la Administración central por «un año, eso si no se cronifica».

Arropado por su equipo de gobierno, el regidor se ha mostrado en desacuerdo con disponer de este recurso habitacional en uno de los municipios «que tiene la más alta presión migratoria de todo el país», desde el que, según ha asegurado por otra parte, se realiza un «enorme esfuerzo y una apuesta por la convivencia, por la solidaridad y por la cohesión social».

«Tenemos más de 90.000 habitantes, un 32% de población extranjera, más de 29.100 personas extranjeras, con una estimación de más de 4.000 inmigrantes en situación irregular con carácter permanente en nuestro municipio», ha cifrado Góngora, quien ha insistido en que la localidad, con 27 kilómetros de litoral, conoce «lo que es la llegada masiva de pateras y ahora de narcolanchas».

Con ello, cree que la decisión supone por parte del Gobierno una acción para «remar en dirección contraria a lo que este municipio necesita», máxime cuando las mafias llevan «algo más de un año ya operando de forma intensa en nuestras costas, que actúan prácticamente con impunidad» y ante lo que se han solicitado más efectivos de Guardia Civil, tanto marítimos como incluso aéreos, según ha recordado.

Ante esta cuestión, el alcalde de El Ejido ha arremetido duramente contra el subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, al entender que ante esta medida actúa «sin dar ningún tipo de explicación y ocultando información», llegando incluso a trabajar «de manera desleal» desde el punto de vista «institucional» y «personal».

El primer edil ejidense ha incidido en que han sido varias las conversaciones presenciales y telefónicas mantenidas con el subdelegado en los últimos días, la última de ellas «ya tensa» ante su oposición a esta medida. «A mí no me vale que me ponga en buena cara y que luego esté dañando al municipio. No me vale, ni lo voy a tolerar, ni lo voy a permitir», ha dicho.

«No me vale la gente que es pusilánime, no toma decisiones, no pone pie en pared cuando hay que ponerlo o es indolente», ha añadido a la hora de rechazar que esta acción «no tiene trascendencia para el municipio». «Las cosas no pasan hasta que pasan y a veces basta prender una cerilla para que pasen», ha añadido antes de precisar que desde el Ayuntamiento se trabajará en el ámbito de la «seguridad».

Iniciativas ante el congreso

El alcalde de El Ejido ha explicado que ha contactado con los diputados nacionales de su partido para presentar iniciativas al Congreso de los Diputados y solicitar «explicaciones sobre esta deriva» adoptada por el Gobierno, que «se va a dedicar a seguir levantando muros, a seguir enfrentando» y «a seguir dividiendo».

«Pienso que, políticamente, incluso le interesa esa polémica, porque ellos entienden que esto al final es dividir, es fragmentar, es dar pie a que ahora vengan otros y haga un discurso», ha opinado Góngora, quien también ha pedido al respecto un pronunciamiento por parte de los dirigentes del PSOE.

Así, cree esto «se podría haber evitado si el Subdelegado hubiera hecho su trabajo bien y hubiera expuesto argumentos» ha manifestado ante un Gobierno que ha calificado de «hermético» porque «no hace ningún ejercicio de transparencia ni de diálogo». «Aquí en Almería han puesto una cara amable, pero que no defiende los intereses de nuestra provincia en absoluto»

Para el alcalde de El Ejido, el municipio precisa de más recursos ante su situación sociodemográfica que permitan mejorar su empleabilidad y contar con equipamiento deportivos, educativos, culturales y sanitarios suficientes con los que dar respuesta a la población.

«Estoy en mi deber y exigir que se rectifique, que no aumente la presión migratoria de este municipio», ha dicho tras relatar las medidas que se han adoptado en los últimos años como la creación del Consejo Municipal de la Integración, la celebración de talleres, programas en zonas de riesgo de exclusión social, rehabilitación de viviendas y actuaciones contra el chabolismo, entre otras.