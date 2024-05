El presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves acabar con el «gran paraíso fiscal» de Gibraltar y, en consecuencia, con la brecha existente entre los trabajadores del Peñón y de La Línea y el resto de esa comarca gaditana, al tiempo que ha defendido la participación en aquellas negociaciones con la Colonia británica que afecten a Andalucía.

Así lo ha expresado en la sesión plenaria en la Cámara autonómica y en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada desde el grupo de Por Andalucía acerca del grado de cumplimiento de los acuerdos de la Junta para el Campo de Gibraltar, que Moreno ha cifrado en un 75%.

En este sentido, el presidente andaluz ha instado a la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, que traslade al Gobierno de España que, como establece el Estatuto de Autonomía, «Andalucía estará informada e incluso participará en negociaciones que influyan o afecten al territorio de Andalucía. Y Gibraltar afecta de manera directa al territorio andaluz».

«Desde el Gobierno andaluz, evidentemente, no queremos ocupar competencias que no son nuestras, pero sí queremos que la brecha que hay respecto a la renta per cápita de vecinos de la Línea, que está en torno a 11.000 euros, y la que tiene un gibraltareño, que ronda los 90.000 euros, acabar con esa diferencia, y para ello hay que acabar con los paraísos fiscales», ha añadido Moreno.

Residencia de tiempo libre en la línea

Nieto, en su intervención, ha puesto en duda el grado de cumplimiento de los acuerdos de la Junta en el Campo de Gibraltar y ha criticado una foto de Moreno con los alcaldes de esa comarca para abordar cuestiones relativas al Brexit y el inminente acuerdo con el Peñón, «en la que aparece ante ellos de pie, para pontificar», y que ha mostrado desde su escaño.

Para ello, ha puesto como ejemplo lo sucedido con la residencia de tiempo libre de la Línea. «Ese 75% de cumplimiento es falso, presidente. A un trabajador o una trabajadora de la residencia de tiempo libre de este municipio, de la concesión le puede decir lo del cumplimiento, que en ese acuerdo era una residencia que ahora está cerrada porque la van a vender», le ha interpelado Nieto.

Al respecto, Moreno ha destacado que los trabajadores que tenía dicha residencia «eran fijos discontinuos y, con un acuerdo sindical, pasan a tiempo completo, a personal de la Junta de Andalucía. Con reconocimiento y felicitación de las organizaciones sindicales».