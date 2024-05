Los sindicatos CSIF, Satse, CCOO y UGT inician este próximo jueves 16 de mayo un calendario de movilizaciones ante lo que consideran un «incumplimiento sin precedentes» por parte de la Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía de los pactos firmados para la Atención Primaria y la carrera profesional y vaticinan que éstos «no van a desarrollarse por completo debido a la ausencia total de presupuesto».

En este sentido, han recordado en una nota de prensa conjunta que la Consejería de Salud «consiguió desconvocar las múltiples protestas programadas» durante el comienzo de 2023 con «la promesa de dar un cambio radical» en la Atención Primaria, mejorar la situación de los profesionales y agilizar las consultas para poder dar un servicio «mucho más efectivo a los pacientes».

Las primeras movilizaciones convocadas para este jueves serán en el Hospital Torrecárdenas de Almería (11,00 horas); en el Hospital Puerta del Mar de Cádiz (11,00); en el Hospital Reina Sofía de Córdoba (11,00); en el Hospital San Cecilio de Granada (11,00 horas); en el Hospital Juan Ramón Jiménez de HUelva (11,00 horas); en el Hospital Ciudad de Jaén (11,00); en el Hospital Regional de Málaga (11,00) y en el Virgen del Rocío de Sevilla, a las 10.00 horas.

Los sindicatos convocantes han recordado que la Junta se comprometió, además, a reconocer un nuevo modelo de carrera profesional que sitúe a los profesionales andaluces al nivel de otras comunidades autónomas. «Sin embargo, más de un año después, no se han cumplido ninguna de las medidas recogidas en sendos acuerdos», han lamentado. Según los sindicatos, el «ambicioso» acuerdo de Primaria «debe estar descansando en algún cajón de la Consejería de Salud, dado que no se sabe qué medidas concretas se están poniendo en marcha, ni cuánto se está invirtiendo».

Han denunciado, por último, que la información que trasciende sobre la situación de la Atención Primaria en Andalucía es la que consiguen obtener directamente de los centros sanitarios y «no es muy halagüeña». En este sentido, los sindicatos han alertado de que la situación de la Atención Primaria en Andalucía «no ha mejorado en absoluto a raíz de la firma del acuerdo, sino todo lo contrario».

«Las esperas siguen aumentando de forma descontrolada y los profesionales siguen sufriendo una presión asistencial intolerable», han abundado lo que lleva a los sindicatos a pensar que las medidas que se firmaron el pasado año «se han quedado en humo». Tampoco se ha producido «avance alguno» en el nuevo modelo de carrera profesional. CSIF, CCOO, UGT y Satse han considerado que «no se ha recibido información sobre el cumplimiento de las medidas acordadas, que no se han planificado y, lo que es peor, que no se van a concretar ya que no constan partidas presupuestarias para ponerlas en marcha».

Los sindicatos opinan que tanto el acuerdo de carrera profesional como el de Atención Primaria «han sido solamente un nuevo incumplimiento de la Consejería de Salud, no solamente con los 120.0000 profesionales que integran la sanidad pública andaluza, sino a los millones de usuarios del SAS».

Desde la Consejería de Salud y Consumo se ha recordado que el Pacto por la Atención Primaria consta de 20 bloques de acciones, de los que la mayoría tienen fecha de cumplimiento a fecha de 31 de diciembre de 2024. Desde la firma del pacto en junio de 2023 hasta el cierre de ese año, «se han celebrado 17 reuniones con las organizaciones sindicales y hay convocatorias abiertas ya abiertas para las próximas semanas».

En cuanto a las medidas adoptadas hasta la fecha, Salud asegura que se ha «cumplido sobradamente» con la dedicación de, al menos, un 25% del presupuesto a la Atención Primaria, de manera que en 2024 se ha situado en el 36%, con cerca de 5.000 millones de euros, lo que «nos permite ocupar los primeros puestos del ranking nacional». Con respecto a la adecuación de cupos, se ha realizado un «profundo análisis de las ratios medias por profesional» y, en virtud de éste, se han autorizado inicialmente 249 desdoblamientos de equipos básicos en adultos y 34 en Pediatría.

Otra de las acciones buscaba «dimensionar» las agendas para un máximo de 35 citas en el caso de médico de familia y 25 en Pediatría. A finales de 2023, la media para Medicina de Familia era de 34 pacientes al día, 24 para los pediatras y 27 para enfermeras. Igualmente relacionado con la gestión de las agendas, se han incorporado al sistema 411 administrativos de apoyo a la gestión asistencial, dentro de la estrategia de desburocratización de la Atención Primaria.

El pacto también alude a la incorporación de los cupos de enfermería pediátrica para lo que, a lo largo de 2023, se han incorporado, según la Junta, 943 enfermeras que «ofrecen una respuesta personalizada a los cuidados que necesita la infancia-adolescencia». El paquete de medidas planteadas en el pacto también incide en la mejora del equipamiento y la formación para la realización de pruebas diagnósticas.

En este punto, la Consejería afirma que está «implementando» un plan de mejora de infraestructuras de Atención Primaria, para lo cual se gestionan más de 23 millones de euros. Desde 2019, «se han renovado o adquirido equipamientos por valor de 168 millones de euros». «Se está invirtiendo en la adquisición de nuevo equipamiento diagnóstico para la Atención Primaria, especialmente en mamógrafos, retinógrafos, ecógrafos y equipos de radiografía digital», ha detallado la Administración sanitaria andaluza.