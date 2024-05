Maroto exige explicaciones a Almeida porque con el entorno de Ayuso "se constata que la ley no se aplica por igual"

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha exigido «explicaciones inmediatas» al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, porque con el entorno de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, «se constata que la ley no se aplica por igual».

¿Por qué el Ayuntamiento de Madrid ha favorecido presuntamente las irregularidades urbanísticas del piso en el que vive la señora Ayuso? ¿Por qué el Ayuntamiento ha actuado de parte, favoreciendo que no se tramitaran expedientes conforme a la ley? Estamos hablando de una vulneración de la ley, de las ordenanzas", ha declarado Maroto aludiendo a la información publicada este martes por la 'Cadena Ser' y 'Eldiario.es'.

Minutos antes de arrancar una nueva edición de los Desayunos Sociales, esta vez con el CERMI de protagonista, Maroto ha insistido en la necesidad de que Almeida dé explicaciones por unas «informaciones graves» sobre «presuntas irregularidades urbanísticas en el piso en el que vive Ayuso», concretamente «que el Ayuntamiento de Madrid podría haber permitido esas irregularidades por inacción en el tratamiento de los expedientes de obras ilegales que se han llevado a cabo en el piso».

«Lo que se constata es que en esta ciudad la ley no se aplica igual para todos los madrileños», ha lamentado la edil socialista, que ha criticado a Almeida que haya «unido su futuro al de Ayuso», como hoy «se constata si, como parece, el Ayuntamiento está favoreciendo esas irregularidades gravísimas», de las que espera que tengan «las correspondientes explicaciones» por el alcalde.

Reyes Maroto ha explicado que las obras en la vivienda de la pareja de Ayuso arrancaron en agosto de 2022 y desde entonces «no consta ninguna inspección». «El propio Ayuntamiento dijo que no se ha inspeccionado. Y tampoco nos cuesta ninguna sanción», ha remarcado.

"inacción" municipal

«Lo que nosotros denunciamos, porque así lo recogen los medios de comunicación, es que ha habido una inacción por parte del Ayuntamiento en la tramitación de los expedientes de las obras de ese piso y eso es una irregularidad. Por lo tanto exigimos explicaciones y veremos si responsabilidades cuando tengamos toda la información», ha declarado.

Maroto se ha preguntado «¿qué ha pasado con los escombros de esa obra ilegal? ¿Por qué se autorizó también una grúa, que es ilegal, porque en teoría no había ninguna obra? Tiene que dar muchas explicaciones Almeida y las tiene que dar porque ese expediente se está tramitando en el Ayuntamiento de Madrid, en una Junta de Distrito».

«No estamos hablando de otros procedimientos que están abiertos con respecto a este particular. Estamos hablando de obras ilegales de sanción en la ciudad de Madrid, favoreciendo a un particular y no actuando conforme a la ley», ha manifestado la portavoz del PSOE.