Un estudio del Instituto de Investigación en Psicología de los RRHH, del Desarrollo Organizacional y de la Calidad de Vida Laboral (Idocal) de la Universitat de València (UV) concluye que tanto el volumen salarial como el tipo de contrato --indefinido o temporal-- influyen en la salud laboral de las personas a través de distintos mecanismos explicativos, mientras que el tipo de jornada laboral (completa o parcial) no afecta a la salud del personal empleado. El trabajo se ha publicado en la revista 'Journal of Business and Psychology'.

Estudios previos habían demostrado que ciertas características de los empleos están relacionadas con la salud de los trabajadores. «Lo que no estaba claro es por qué, es decir, cuáles son los mecanismos que explican la mencionada relación», explica, en un comunicado, Vicente González Romá, catedrático de Psicología del Trabajo y las Organizaciones de la UV y uno de los firmantes del trabajo. Este análisis presenta resultados que apoyan la existencia de dos vías que permiten entender la relación entre la calidad del empleo y la salud de los trabajadores: la motivación y la inseguridad laboral o temor a perder el empleo. Por lo que se refiere a la primera vía, los resultados reflejan que el salario fomenta la motivación de quienes trabajan, lo que a su vez se relaciona positivamente con la salud. «Es decir, el salario influye positivamente sobre la salud porque potencia la motivación laboral», explica por su parte Marija Davcheva, doctora por la Universitat de València y primera firmante del artículo. Respecto a la segunda vía, un mayor salario y tener un tipo de contrato indefinido (frente al temporal) disminuyen el temor a perder el puesto (es decir, la inseguridad laboral), lo que a su vez fomenta la salud de los empleados. «Es decir, el salario y tener un tipo de contrato indefinido influyen positivamente sobre la salud porque se reduce el estrés asociado al temor a perder el puesto», apunta Ana Hernández, profesora del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. Por el contrario, los resultados del estudio muestran que el tipo de jornada laboral (completa o parcial) no tiene ninguna relación con la salud de las personas trabajadoras. Consecuencias favorables para empleados empresas «Nuestro trabajo pone de manifiesto que tener un empleo con ciertas características (contrato indefinido, salario digno) tiene consecuencias favorables para los trabajadores y para las empresas», concreta Inés Tomás, catedrática del Departamento de Metodología de las Ciencias del Comportamiento. «Para los trabajadores, un empleo de calidad implica disponer de recursos que fomentan su seguridad y motivación laboral, y su salud. Para las empresas, ofrecer empleos de calidad puede contribuir a reducir los costes asociados a las bajas laborales, y a mejorar el rendimiento a través de la motivación laboral», concluye la investigadora. Este estudio, sobre 247 personas empleadas mayores de 17 años, ha contado con la colaboración del anterior Ministerio de Ciencia e Innovación y los Fondos Europeos para el Desarrollo Regional (FEDER).