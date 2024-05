El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha realizado este viernes un llamamiento a la movilización de su partido de cara a las elecciones europeas del próximo 9 de junio, para evitar una «bolsa de abstencionistas» en su formación y que el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, logre un resultado en esa cita con las urnas que pueda interpretar como «un respaldo» a su persona y a las políticas que está aplicando desde el Ejecutivo central.

Juanma Moreno ha reivindicado la importancia de las elecciones europeas en el transcurso de su intervención en la clausura de la Unión Intermunicipal del PP de Málaga, en la que también ha participado el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo.

El presidente de los 'populares' andaluces ha remarcado que las elecciones europeas del próximo 9 de junio «son muy importantes porque en Europa nos jugamos muchísimas cosas», como la agricultura y los fondos europeos, pero también porque Pedro Sánchez «va a plantear» estos comicios «como un respaldo hacia él», según ha augurado Juanma Moreno.

Así, el presidente del PP-A ha avisado de que Sánchez «va a querer que esas elecciones europeas sean un respaldo para mantenerse en el poder hasta el año 2027», y «un respaldo para seguir haciendo las mismas políticas que está haciendo hasta ahora, que son claramente insolidarias» y que se apoyan «en los sectores más radicales de la sociedad», según ha denunciado Juanma Moreno.

En esa línea, ha sostenido que en las próximas elecciones europeas «también nos vamos a jugar mucho en clave nacional», y por eso ha pedido al PP de Málaga, al que ha valorado como «un partido fuerte, sólido, que nos da grandes alegrías y con mucho peso demográfico», que «nos dé una alegría también cuando lleguen las elecciones europeas», que «no pueden ser una bolsa de abstencionistas del Partido Popular porque nos pille pensando en otras cosas», según ha avisado también Juanma Moreno.

En esa línea, el presidente del PP-A ha aseverado que ante estas elecciones «tenemos que poner el partido patas arriba, para que la sociedad sepa que tenemos que mandar un mensaje contundente a Bruselas de respaldo y de reivindicación para las políticas de Andalucía, y al mismo tiempo un mensaje potente también» a Pedro Sánchez.

La "transformación" de andalucía

Moreno ha reivindicado durante su intervención la «transformación muy importante» que «estamos entre todos haciendo en Andalucía», y al respecto ha valorado que en estos días en los que ha estado en Cataluña participando en la campaña electoral de los comicios que se celebran en esa comunidad este domingo, le han destacado datos como que «el nivel de confianza empresarial más alto de España está en Andalucía», o que esta comunidad ha creado el último mes «uno de cada tres empleos en España», o que «ha superado a Cataluña en número de trabajadores autónomos».

Moreno ha subrayado que su gobierno andaluz tiene «un objetivo reformista, de cambiar todo aquello que no funciona», y ha pedido que «a nadie le quepa la menor duda de que este gran proyecto reformista y liberal centrado que tenemos en Andalucía va a conseguir» que esta comunidad «en una década» sirva de «motor económico de España».

«Pero para seguir trabajando en ese objetivo necesitamos competir en igualdad de condiciones», ha apostillado el presidente de la Junta, que al respecto ha denunciado que «no podemos competir con un Gobierno que no es capaz de reconocer» que Andalucía recibe «1.500 millones de euros menos» de lo que considera que le corresponde cada año en materia de financiación autonómica, y ha subrayado que ahí está «la diferencia entre poder gestionar la sanidad con solvencia económica o tener que estar como estamos, asfixiados financieramente».

En esa línea, Moreno ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser un ejecutivo «miope, que es incapaz de pensar en los ciudadanos», y que aplica «un castigo severo» a Andalucía que «no nos merecemos los andaluces», y que obedece «exclusivamente» al «hecho de que en esta comunidad autónoma gobierna un partido» distinto al que dirige el Ejecutivo central, según ha opinado Juanma Moreno, que ha concluido exclamando que «está muy bien llegar a un Parlamento y subirse a un mitin a exigirnos más inversión en sanidad, en educación, o en carreteras, cuando esos mismos líderes son incapaces y agachan la cabeza para pedir el dinero que es de todos y cada uno de los andaluces». «Eso no es tolerable, no es admisible y no es responsable», ha concluido aseverando el presidente de la Junta.