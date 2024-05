El Ayuntamiento de Teruel edita un díptico sobre las obligaciones con los animales de compañía

La Concejalía de Sanidad y Protección Animal del Ayuntamiento de Teruel ha editado un díptico en el que recuerda las obligaciones que tienen los propietarios de animales de compañía y que se recogen en la Ley 7/2023 , de 28 de marzo, de protección de los derechos y el bienestar de los animales.

Entre las obligaciones, se recuerda la obligación de identificar al animal mediante un microchip, esterilizar a los gatos antes de los seis meses de edad, adoptar las medidas necesarias para evitar la reproducción incontrolada así como impedir que depositen sus excrementos y orines en lugares públicos.

También advierte de que los propietarios adopten medidas para que los animales no molesten ni ocasionen amenazas y daños a las personas, aconseja que se mantengan integrados en el núcleo familiar y que, por tanto, no se dejen de forma habitual en terrazas, balcones o azoteas. «Las mascotas no son juguetes, sistemas de alarma, adornos...son miembros de la familia», ha recalcado el concejal de Protección Animal, Julio Esteban quien ha calificado a los animales como «seres sintientes».

Esteban ha hecho especial hincapié en hacerse una serie de preguntas antes de decidir tener un animal en casa, como por ejemplo por qué se quiere tener. «Es un compromiso que se adquiere para unos 15 años y por tanto ha de ser una decisión muy meditada», ha dicho Esteban que ha desaconsejado regalar un animal para evitar su posible abandono.

En el díptico presentado este miércoles en rueda de prensa también se apela a las responsabilidades y cuidados así como a los gastos fijos que supone tener un animal de compañía, cuestiones todas ellas que hay que valorar antes de tomar la decisión de tener uno. «Adoptar un animal de forma compulsiva no es una buena idea y hay que tener en cuenta que implica tiempo de dedicación y disponibilidad diaria», ha dicho Esteban.

Así mismo, en el folleto se recogen los beneficios que supone esterilizar. «Cada gato esterilizado equivale a 200 que no serán abandonados», además de otras ventajas como que el animal se vuelven más tranquilo y se le reduce el riesgo de padecer tumores ováricos, uterinos y de mama además de infecciones uterinas.

Por último, se recuerda la necesidad de visitar al veterinario para saber cuando hay que practicar desparasitaciones o poner vacunas, así como también se subraya la obligatoriedad de recoger las deposiciones y tirarlas a lugares destinados para ese fin.

Este es el segundo folleto de una serie de cuatro que va a sacar a la calle el Ayuntamiento de Teruel relacionado con los animales y la Ley 7/2023. El primero de ellos estuvo dedicado a las colonias de gatos y los problemas que ocasiona la superpoblación de estos animales en las ciudades. En la actualidad hay 70 colonias en Teruel y sus barrios rurales.

En cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, el Ayuntamiento de Teruel puso en práctica lo que se denomina método CER (captura, esterilización y retorno) una solución al control poblacional de gatos callejeros y ferales que consiste en una adecuada alimentación, seguimiento y supervisión de estos animales que habitan en las calles de Teruel. Según ha informado Julio Esteban en medio año se han esterilizado 204 gatos y la previsión es de llegar a los 300 para frenar la proliferación de estos animales.

Acompañando al concejal en la rueda de prensa han estado Alejandro Agudo y Antonio Torner, técnicos de Medio Ambiente y de Infraestructuras respectivamente y que están colaborando en la edición de esta serie de dípticos.