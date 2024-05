Erkoreka afirma que también en Euskadi existe "máquina del fango" y no procede de la derecha y ultraderecha

El vicelehendari primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, ha asegurado este miércoles que en Euskadi también existe «máquina del fango» y no procede de la derecha y ultraderecha, sin concretar quién estaría detrás. Se trata, según ha subrayado, de «poner en marcha un sirimiri que crea un estado de opinión, que es falso, aunque pueda descansar sobre hechos que objetivamente pueden ser comprobables».

En una entrevista concedida Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Erkoreka ha señalado que «no solamente en Madrid hay máquinas del fango, también aquí, y ¡ojo!, no solo procede de la ultraderecha y la derecha, como a veces se dice a la ligera». «Aquí tiene otros orígenes también perfectamente identificables, que operan de la misma manera», ha añadido.

El consejero ha rechazado especificar quién activa en Euskadi esa «máquina del fango», pero ha dicho que lo sabe «cualquiera que conozca un poco el mercado y el entorno». «Yo no voy a hacer acusaciones, no me corresponde, ni voy a formular una denuncia por ese tema, pero eso existe aquí también. Cualquiera que sigue un poco la actividad política lo sabe», ha añadido.

A su juicio, «un bulo no es solamente una mentira objetiva, sino también poner en marcha un sirimiri que crea un estado de opinión, que es falso, aunque pueda descansar sobre hechos que objetivamente pueden ser comprobables, pero que puestos en relación unos con otros no arrojan un resultado coherente, aunque puede dar la impresión de que sí».

«De todo esto hay mucho aquí también y no procede de la ultraderecha, y la ultraderecha en Euskadi tiene la penetración que tiene», ha indicado.

'salpicado' por el fango

Según ha explicado, a él le ha 'salpicado' ese fango, no por ser Josu Erkoreka, sino por ejercer de consejero de Seguridad del PNV. Tal como ha subrayado, cualquier jeltzale que tenga este cargo «tendrá fango».

«Son experiencias de vida, asistes a ese fenómeno, lo padeces porque no tienes más remedio. No te puedes permitir eso de tomarte cinco días para reflexionar sobre tu continuidad y paralizar todo el mundo y la actividad política», ha indicado.