Dos víctimas de los 'Petazetaz' animan al resto de chicas a denunciar: "Se les acabó el chollo"

Dos de las víctimas de los conocidos 'Petazetaz' han ratificado este martes en los juzgados de Plaza de Castilla las denuncias interpuestas contra los 'influencers' por delitos de agresión sexual con agravantes, vejaciones, coacciones y amenazas, animando al resto de perjudicadas a acudir a los tribunales.

Diferentes juzgados investigan al menos nueve denuncias relacionadas con estos jóvenes, detenidos el pasado mes enero. La Policía tiene constancia de que puede haber muchos más perjudicados y las propias víctimas confirman que hay muchas más.

Se les investiga por distintos casos de presuntas agresiones sexuales a menores, a quienes supuestamente drogaban para abusar de ellas en un piso de Vallecas. Al menos habrían violado a cinco menores tras darlas la droga GHD, que anula la voluntad.

Los 'Petazetaz', que se encuentran en libertad condicional, aprovechaban su popularidad para captar a chicas y chicos que se sentían atraídas por su fama. Llevaban a los jóvenes al domicilio de uno de los detenidos, donde realizaban juegos con sustancias estupefacientes hasta que conseguían anular su voluntad.

Este martes, han comparecido como testigos en dos juzgados diferentes dos de las víctimas. El primero en declarar ha sido un joven al que los investigados drogaron y grabaron con una bengala en sus glúteos cuando estaba inconsciente. El vídeo se hizo viral porque los imputados etiquetaron a 'influencers' de renombre para que alcanzara a más personas.

A su llegada a los juzgados, el denunciante ha relatado que conocía a los investigados desde hace cinco años y que pensaba que eran sus amigos. Nada más lejos de la realidad.

«Bebí una bebida con droga y me dejó muerto inconsciente en la cama. Me metieron una bengala por el culo y la encendieron. Me pusieron una televisión encima y me cortaran la barba. Lo grabaron y lo colgaron en las redes», ha narrado el chico.

Las imágenes mostrarían al chico inconsciente y cómo le introducen una bengala mientras los investigados se ríen. Su abogado ha detallado que gracias a las pesquisas policiales se recuperó el vídeo de las redes y se ha aportado al juzgado como prueba documental.

«Su método habitual era salir de fiesta, dar a sus víctimas GHD para drogarles y hacer de todo con ellos, desde agresiones sexuales hasta vídeos de mal gusto», ha señalado el letrado, quien quiere que las denuncias se acumulen en un mismo juzgado. Los investigados declararán ante el juez el próximo 21 de mayo.

Anima a denunciar

La otra víctima ha ratificado igualmente la denuncia y ha suscrito sus palabras. «Si hay más chicas que han sufrido lo mismo, que no tengan miedo en denunciar. No puede haber gente así en la calle. Si tenéis amigos así, no os quedéis callados aunque sean vuestros amigos», ha subrayado en declaraciones a los medios.

La joven ha narrado que acudió a los tribunales tras conocer el testimonio de otras chicas, por lo que quiere que el resto de perjudicadas denuncie y no se quede en casa. «No sospechó de que hay más chicas, lo sé. Esto lleva mucho tiempo y se les ha acabado el chollo», ha aseverado.

La defensa basa su estrategia en informes forenses, psiquiátricos y psicológicos y en el volcado de los móviles de los investigados, lo que supondría «una carga probatoria suficiente para ir a juicio».

'modus operandi'

Los arrestados aprovechaban su popularidad para captar a las chicas que se sentían atraídas por su popularidad. Llevaban a las jóvenes al domicilio de uno de los detenidos, donde realizaban juegos con sustancias estupefacientes hasta que conseguían anular su voluntad.

Utilizaban sus dispositivos móviles y cámaras de seguridad instaladas en el domicilio para grabar las agresiones sexuales. La investigación comenzó el pasado mes de diciembre, tras recibir una denuncia en la que se informaba de que en un domicilio del barrio de Villa de Vallecas podrían estar abusando sexualmente de menores.

Las primeras denuncias apuntaban a que los supuestos autores podían ser dos varones que contaban con un número muy importante de seguidores en varios canales de diferentes plataformas digitales. Tras las pesquisas llevadas a cabo, se logró la identificación de cuatro posibles víctimas, todas ellas menores de edad.

Las víctimas manifestaron que accedían al domicilio de uno de los investigados atraídas por su fama en redes sociales. Una vez dentro, éste, junto con su socio, comenzaban a consumir diferentes sustancias estupefacientes y se las ofrecían a ellas para que también las consumieran.

Agresión sexual grabada

Cuando las menores se encontraban bajo los efectos de las drogas, aprovechaban para agredirlas y grabar los encuentros sexuales, todo ello, sin que fueran conscientes de lo que les sucedía.

Finalmente, el pasado 24 de enero se estableció un dispositivo de localización, que culminó con la detención de estos dos varones. Uno de ellos fue arrestado como presunto autor de dos delitos de agresión sexual, un delito de violación, exhibicionismo, pornografía infantil y cinco delitos contra la salud pública.

Al segundo detenido se le imputa un delito de agresión sexual. En el momento de acceso a la vivienda para efectuar el correspondiente registro, los agentes encontraron a otra menor que también había sido víctima de estos hechos.

Además, se localizaron numerosos dispositivos electrónicos de almacenamiento, diferentes cantidades de sustancias estupefacientes y dos teléfonos móviles. Tras su paso a disposición judicial se decretó el inmediato ingreso en prisión para uno de ellos.