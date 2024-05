El candidato de Junts+ a las elecciones catalanas, Carles Puigdemont, ha exigido modificar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) y avisa de que será una condición necesaria para que Junts apoye unos Presupuestos Generales del Estado (PGE) que impulsen PSOE o PP: «O nos ceden el 100% de los tributos o no habrá PGE».

Lo ha dicho este viernes el expresidente de la Generalitat en una comparecencia en Argelès-sur-mer (Francia) para presentar las propuestas económicas de su candidatura, junto a los números 2 y 3 por Barcelona, Anna Navarro y Josep Rull.

Puigdemont ha subrayado la necesidad de acabar con el déficit fiscal, y ha asegurado que si la situación no se revierte, no aprobarán unos PGE: «Nos vemos con fuerzas para votar 'no' al presupuesto español que sea, es igual si del PSOE o del PP, porque queremos condicionar».

Ha lamentado que, hasta ahora, «no ha habido suficiente fuerza ni determinación para plantarse en Madrid y defender los intereses de los catalanes».

No pagar las "rebajas" de ayuso

En este sentido, ha condicionado un hipotético gobierno catalán de coalición a que todos los partidos que lo conformen se comprometan a un «frente común» en Madrid para reclamar que la Generalitat gestione todos los tributos que se pagan en territorio catalán.

«Los catalanes tenemos que dejar de pagar las rebajas de impuestos de la señora Ayuso», ha dicho en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"opacidad" de aena

Puigdemont ha explicado que, si gobierna, también exigirá que la Generalitat gestione todas sus infraestructuras para hacerlas más competitivas, y ha criticado que hay una «gran opacidad» sobre los beneficios que generan los aeropuertos y puertos que ahora gestiona el Estado.

«No puede ser que el Aeropuerto del Prat y el Puerto de Barcelona sirvan para financiar otras operaciones ruinosas del Estado. Este ente exótico y único que es Aena está escondiendo esta información», ha sostenido.

Economía desde el "palco del bernabéu"

Ha asegurado que el Gobierno obvia la realidad económica catalana, y ha puesto como ejemplo que Pimec no participaba en las convocatorias del Ejecutivo con la patronal hasta que Junts les presionó.

«Están acostumbrados a mirar la economía empresarial desde el palco del Bernabéu, donde solo hay grandes compañías con intereses intercambiados. Nosotros nos lo miramos desde el palco de Montilivi: vemos a las pymes, porque son el reflejo del país», ha dicho.

100 primeros días

Puigdemont también ha expuesto que en los 100 primeros días de gobierno presentarán una revisión de la cesta de impuestos y modificaciones que incorporarán rebajas y algunas supresiones, sin especificar cuáles.

También ha propuesto crear dos macroáreas económicas en el Govern: una de Economía, Hacienda, Fiscalidad e Infraestructuras, y otra de Empresa, Investigación, Trabajo y Universidades para «dar un nuevo impulso a la economía catalana».