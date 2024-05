Junta pide que Sánchez concrete el alcance de su regeneración y ve "bulo" hablar de sanidad "privatizada" en Andalucía

El Gobierno andaluz ha reclamado este martes que el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, concrete el alcance de la «regeneración democrática» que quiere en España, al tiempo que ha calificado de «rocambolesco» que durante cinco años se haya dedicado a «meditar sobre una cuestión que no atiende al interés general, sino a un problema que supuestamente sufre él».

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha señalado, tras el pronunciamiento de Sánchez de ayer, que «todos tenemos que tener claro que España, afortunadamente, es una democracia consolidada que no necesita que nadie la salve».

«Esa es la realidad ante una situación rocambolesca en la que el jefe del Ejecutivo se ha tomado unos días para meditar acerca de una cuestión que no atiende al interés general, sino que atiende a un problema que supuestamente sufre él», ha señalado Fernández-Pacheco.

Ha añadido que le hubiera gustado que el presidente, tanto en la comparecencia que hizo ayer desde el Palacio de la Moncloa como en las posteriores entrevistas que ofreció a medios de comunicación, «hubiera hablado un poquito más de los problemas que tenemos los españoles y acucian a las familias y no tanto de los problemas que, supuestamente, tiene él».

Respecto a las palabras del presidente sobre regeneración democrática, ha señalado que le suena a «eufemismo» y que lo interesante sería conocer las medidas que plantea y en qué se va a concretar. «Esperemos que la regeneración democrática a los jueces no tenga que ver con acabar con su independencia, o que la regeneración democrática a los medios de comunicación no tenga que ver con acallar las voces de aquellos que dicen lo que no queremos que digan», ha agregado.

Sanidad andaluza

De otro lado, el portavoz de la Junta ha calificado de un «bulo» las manifestaciones relativas a la «privatización» de la sanidad pública andaluza: «No se está privatizando la sanidad pública, todo lo contrario, se está reforzando más que nunca».

Ha agregado que lo que dicen los datos es que el porcentaje de conciertos con la sanidad privada que tenían los anteriores gobiernos del PSOE-A «era sustancialmente mayor que el que hay ahora».

«La sanidad pública en Andalucía no se está privatizando y una mentira repetida mil veces no se convierte en verdad», ha señalado Fernández-Pacheco, recalcado que esa supuesta privatización es «falsa rotundamente».