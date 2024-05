La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, expulsada del Pleno de Cibeles, ha defendido que lo que ha hecho a micrófono cerrado ha sido «la constatación de una verdad», que en las manifestaciones en la calle Ferraz «había banderas nazis y gente de Vox», también 'populares' como Esperanza Aguirre, para pasar a criticar la «hipocresía» del PP, que ha «normalizado» que a los ediles de la principal fuerza de la oposición se les llame «terroristas y Hamás Madrid».

A preguntas de los periodistas en el salón previo al Pleno, Maestre ha aclarado que durante el debate de las medallas de la ciudad, en la intervención del portavoz adjunto de Más Madrid, Eduardo Rubiño, «se ha hecho una referencia a un hecho objetivo y cierto, que es que en la puerta de Ferraz había gente manifestándose durante bastantes semanas y en ese grupo de gente se combinaban personas que llevaban esvásticas con Esperanza Aguirre y personas del partido Vox, por ejemplo, el secretario general o portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith».

«Toda esa gente estaba junta, bajo banderas con esvásticas, que podemos inferir que son banderas nazis. Eso es lo que ha señalado Rubiño y eso es lo que después, no en una intervención, sino hablando, he dicho yo también, señalando lo que decía Rubiño. ¿Por qué razón el PP se ha dado por aludido en esta cuestión? Yo aún no la entiendo», ha declarado.

Maestre tiene claro que «han quedado como lo que son, unos hipócritas que tienen un doble rasero en función de quién dice qué cosas». «Repito, eran nazis y si la vicealcaldesa, Inma Sanz, quiere desmentir esta cuestión va a tener que borrar las fotografías de personas de Vox y del PP junto con esas banderas nazis que han estado en la puerta de la sede del PSOE durante bastante tiempo», ha retado.

La edil de Más Madrid ha explicado que el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha intervenido «sin pedir la palabra, sin ningún tipo de amor ni respeto por las normas del Pleno», cuando ella la había solicitado «en reiteradas ocasiones».

«El presidente me la ha negado a mí después de haberse la concedido durante un minuto largo a Almeida. Y, como comprenderán, el doble rasero de permitir a unos hacer una cosa y a otros no, ni es justo ni nos vamos a callar ante la justicia», ha indicado.

Rodeada de todo el grupo municipal, que ha abandonado el Pleno con ella, Maestre se ha dirigido a la prensa para lamentar «con mucha preocupación, pesar y gravedad» la expulsión producida porque «hace muchas legislaturas que no se produce una cosa similar en este Pleno».

«Llevamos demasiados meses acostumbrándonos al doble rasero con el que el presidente del Pleno, Borja Fanjul, dirige los debates, un doble rasero que permite agresiones, incluso físicas, a los concejales de Más Madrid sin que considere la expulsión de la persona que agrede», ha subrayado.

A lo que ha unido la normalización de «bulos y mentiras», como en la sesión anterior, cuando el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, «acusaba de forma falsa a uno de los concejales de Más Madrid, a Félix López Rey, de un bulo por el que aún no se ha retractado», en relación con el negocio de loterías de la familia.

"doble rasero"

Maestre ve «un doble rasero que permite que los dirigentes del PP insultan, amenazan y traten con descalificaciones y desprecio a los concejales de Más Madrid y de la izquierda en general, pero que aplica con firmeza el reglamento cuando se trata de ediles de la izquierda o de Más Madrid».

«Nosotros no vamos a permitir este doble rasero, desde luego no vamos a permitir que el señor Fanjul trate ni de callarnos ni de amedrentarnos porque lo que ha conseguido con esta completamente inusitada expulsión es que yo no le pueda decir a la cara que quien tendría que estar fuera de este Pleno y tendría que ser evidentemente apartado de sus funciones como presidente del Pleno es él, que fue el firmante de la puesta en marcha de un Grupo Mixto ilegal, que quebró la voluntad popular de los madrileños», ha lanzado.

Para Más Madrid, Fanjul «se ha convertido en nada más y nada menos que en el brazo ejecutor que castiga de forma sistemática a los concejales de izquierdas en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid y permite que los concejales del Partido Popular se comporten como en la barra de un bar».

"taberneros insultando"

Maestre ha reiterado que toda la bancada 'popular', abanderada por Almeida, se comporta en el Pleno como «taberneros insultando, criticando y gritando a los concejales de la oposición».

«Ni nos van a callar ni a amedrentar, no vamos a dejar de decir la verdad y no vamos a dejar de pelear para tener en el Pleno el lugar que nos han dado los madrileños, que son 300.000 votos que representamos con mucho orgullo, con mucha determinación», ha advertido.

La jefa de la oposición ha continuado arremetido contra el «doble rasero y la hipocresía moral de los que les gusta la fruta pero luego no pueden soportar la crítica».