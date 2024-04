Richard Linklater cierra el BCN Film Fest: "Las películas me sirven para procesar el mundo"

El director estadounidense Richard Linklater, que recibe este viernes el Premio de Honor del 8 Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi (BCN Film Fest), cierra el certamen con la película 'Hit Man' protagonizada por Glen Powell, y ha asegurado: «Las películas me sirven para procesar el mundo, para analizar el mundo».

En rueda de prensa, el director de 'Boyhood' y 'Antes del amanecer' ha asegurado que desde que empezó a ver películas procesa la vida a través de ellas, y ha considerado que el cine «es un medio muy poderoso para explicar historias».

En 'Hit Man', una combinación de comedia romántica y thriller, un profesor universitario (Powell) tiene un trabajo a tiempo parcial con la policía de Nueva Orleans en el que se dedica a hacerse pasar por sicario para atrapar a aquellos que quieren contratarlo, hasta que una mujer (Adria Arjona) que quiere huir de su esposo se cruza en su camino.

Linklater ha explicado que el personaje de Powell parte de un personaje real que descubrió en un artículo de una revista y que quiso convertir en una película de ficción que girara alrededor de la identidad.

Ha remarcado que el personaje real no se disfrazaba como en la película, pero sí que cambiaba continuamente, y que en la ficción han querido jugar con los distintos acentos, influenciado por la cultura pop alrededor de la figura del sicario.

Linklater ha asegurado que un principio dotaba de más importancia de las ideas visuales, pero que cada vez se ha ido dado cuenta de la importancia del diálogo y de trabajar con los actores: «No creo en la improvisación», ha subrayado.

Preguntado sobre qué piensa de las secuelas, ha asegurado que a todo el mundo le gusta saber cómo evolucionan los personajes, pero que hay que dotarlos de «profundidad» y no hacer una continuación a la semana del estreno.

"no pensé que iba a acabar haciendo películas"

El director norteamericano ha afirmado estar agradecido por el Premio de Honor del BCN Film Fest y que es un honor recibirlo, pero ha afirmado: «No vivo para los premios».

Ha asegurado que en su conciencia el interés es el filme que está haciendo y no tanto su trayectoria, y ha remarcado que se siente afortunado de hacer películas: «Cuando me enamoré del cine, no pensé que iba a acabar haciendo películas».

Ha explicado que no se siente orgulloso de ninguna película que haya hecho, sino «agradecido» por haberla podido hacer y del proceso que conlleva, y que de lo que sí se siente orgulloso es de sus hijos o sus amigos.

Proyectos futuros

Sobre futuros proyectos, Linklater ha remarcado que está acabando de rodar una película ambientada en el París de 1959 que tiene que ver con la 'nouvelle vague': «Todo cineasta debería hacer una película sobre hacer cine», ha sostenido.

Linklater ha remarcado que también está en proceso de adaptación del musical de Stephen Sondheim 'Merrily We Roll Along', que tiene una cronología a la inversa, y ha considerado que cree que «funciona más como película que como obra de teatro».

La entrega del Premio de Honor clausura este viernes el BCN Film Fest, que desde el jueves 18 de abril ha contado con la presencia de intérpretes como Meg Ryan, Vincent Pérez, Belén Rueda, Éric Toledano y Olivier Nakache, entre otros.