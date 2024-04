El sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) ha asegurado que no se conseguirá el pleno empleo en Aragón hasta no que no se solucione el desempleo entre las mujeres mayores de 45 años.

Así lo ha manifestado UGT indicando que los datos del primer trimestre de 2024 de la Encuesta de Población Activa (EPA) muestran el funcionamiento del mercado laboral actual y el peso de la temporalidad en determinados sectores con un descenso tanto de la población activa, como de la ocupación y el paro en el trimestre. «Los datos son un ejemplo del problema del mercado de trabajo en Aragón con el paro femenino de mayores de 45 años», ha lamentado la organización sindical. UGT Aragón ha dicho que «buena parte» se activa con trabajos estacionales como en este periodo y se recurre a ellas como a una bolsa de empleo y es que, existe una clara relación entre el empleo femenino y los sectores de componente estacional. En Aragón, ha señalado que en un contexto de recuperación económica junto a las características demográficas explican la tasa de paro --en la actualidad se sitúa en el 8,04 por ciento--, que «oculta los desequilibrios entre sexos y edades en el mercado de trabajo». Por ello, UGT ha apuntado que este 1º de Mayo defienden el pleno empleo, «sin embargo no lo conseguiremos hasta que no seamos capaces de estar en condiciones de ofrecérselo a todas las mujeres desempleadas de más de 45 años». En este sentido, ha destacado que mantienen la importancia de contar con políticas activas dirigidas a ellas, entre otros colectivos vulnerables. «La EPA del primer trimestre de 2024 muestra las debilidades del mercado laboral aragonés, mientras que los datos interanuales son cifras positivas en las que muestra un aumento de la población activa, la ocupación y una disminución del desempleo»; han aseverado desde el sindicato.