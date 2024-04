El funeral de la chica que falleció el pasado jueves tras colisionar el vehículo en el que viajaba con su madre con dos animales sueltos en la A-484, entre Rociana del Condado y Bonares, tendrá lugar este sábado a las 17,30 horas en la parroquia de San Bartolomé de Rociana. El Ayuntamiento de la localidad natal de la joven ha declarado tres días de luto.

Así lo ha comunicado su padre, el presidente de la Federación de Peñas del Recre, José Antonio Cabrera, en sus redes sociales consultadas por Europa Press. El progenitor también ha confirmado en estas mismas plataformas que «los órganos, tejidos, córneas y todo lo que permita ayudar y dar vida a otras personas» serán donados.

En este sentido, ha recalcado que «la generosidad en estos durísimos momentos de desesperación debe ser la protagonista». De igual forma, Cabrera ha agradecido a la DCCU Móvil Condado-Campiña, Consorcio de Bomberos, Guardia Civil, Policía Local de Bonares y al Hospital Juan Ramón Jiménez, en especial al equipo de Urgencias, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y trasplantes, «el exquisito trato recibido».

La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) ha informado que el pasado miércoles 17 de abril se llevaron a cabo 48 trasplantes de órganos en España, lo que supone un nuevo récord. En concreto, 17 familias dijeron sí a la donación de órganos en el momento en el que perdieron a un ser querido. Ese mismo día, otras dos personas donaron un órgano en vida. En total, en 24 horas, 19 personas dieron la oportunidad de salvar o mejorar la calidad de sus vidas a 48 pacientes, gracias a la donación de órganos.

«Esta actividad fue fruto de un gran trabajo en equipo y del esfuerzo de cientos de profesionales y organismos coordinados al milímetro por la ONT, para que el valioso gesto de la donación se transforme en la realidad del trasplante», ha informado la organización en un comunicado.

Fueron 29 hospitales de once comunidades autónomas los involucrados en este nuevo récord de trasplante. De los 48 trasplantes efectuados, 25 fueron renales, once hepáticos, siete pulmonares, tres cardiacos y dos de páncreas. Además, uno de los trasplantes fue realizado en un paciente en urgencia cero, es decir, un paciente en situación crítica, con riesgo inminente de fallecimiento si el trasplante no se realiza a tiempo.

Entre las personas trasplantadas se encontraban tres niños y un paciente incluido en el Plan Nacional de Acceso al Trasplante de pacientes Hiperinmunizados (Pathi) de la ONT, «pacientes con enormes dificultades para trasplantarse por sus características inmunológicas», indican desde la organización.

En 2023, en España se realizaron 5.863 trasplantes de órganos, lo que supone una tasa de 122,1 trasplantes por millón de población. Esto fue posible gracias a las 2.346 personas que donaron sus órganos tras fallecer, lo que sitúa la tasa de donación en 48,9 donantes por millón de población, y a las 437 personas que donaron un órgano en vida. España mantiene el liderazgo mundial en donación de órganos desde hace más de tres décadas.

Las comunidades autónomas implicadas en la actividad de donación y trasplante el 17 de abril fueron Andalucía, Cantabria, Canarias, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, País Vasco y Principado de Asturias.