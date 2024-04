El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, ha subrayado que «la llave de un gobierno de izquierda pasa» por que Sumar «esté fuerte» en el próximo Parlamento Vasco y, en este sentido, ha pedido a los ciudadanos que «no se disperse el voto de la izquierda transformadora» y que no apoyen al PSE-EE para que «entregue la llave del Gobierno al PNV».

En la misma línea, la candidata a lehedandakari, Alba García, ha apelado a «no perder ni un voto» en los comicios de este domingo para lograr una Sumar «fuerte», que permita no tener un gobierno de jeltzales y socialistas «maniatado» por el PP.

La coalición integrada por Sumar Mugimendua, Ezker Anitza-IU, Berdeak Equo y Más Euskadi-Euskadi Eraiki ha cerrado la campaña de las elecciones vascas con un acto en la plaza de la Encarnación del barrio bilbaíno de Atxuri, en el que la candidata a lehendakari, Alba García, ha estado acompañada del ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun. También han intervenido en el acto los cabezas de lista por Álava, Jon Hernández, y Gipuzkoa, Andeka Larrea, entre otros respresentantes de Sumar.

En su intervención, Urtasun ha valorado el trabajo del equipo liderado por Alba García, a la que ha definido como una «excelente» candidata que ha aportado «ideas» en la campaña, y ha confiado en que «quedan dos días para abrir un nuevo tiempo político» en Euskadi y «dejar atrás el freno de mano al progreso» que, a su entender, está suponiendo el Gobierno de PNV y PSE-EE, que se han quedado «sin ideas».

Según ha indicado, «quedan dos días para que Alba García y el equipo de Sumar inclinen la balanza para que se abra este nuevo tiempo», para «cuidar» la sanidad pública« y afrontar »con valentía" el problema de vivienda o las políticas en materia laboral.

«Una Euskadi a favor de su gente será posible si Sumar está fuerte en el próximo Parlamento Vasco», ha subrayado Urtasun, que ha advertido de que «la llave de un gobierno de izquierdas pasa en estos momentos por Sumar».

En este sentido, se ha dirigido a los ciudadanos que «quieren un gobierno de izquierdas para Euskadi pero están pensando votar al Partido Socialista» para pedirles que no apoyen al PSE para que «entregue la llave del gobierno al Partido Nacionalista Vasco». «Votad a Sumar para que para que en Euskadi hay un gobierno de izquierdas», ha apelado.

Asimismo, ha remarcado que Sumar es quien «empuja a los gobiernos de izquierdas a hacer políticas de izquierdas». «¿Acaso creéis que hubiéramos subido el salario mínimo como lo hemos subido si Sumar no estuviera en el Gobierno, que el PSOE lo hubiera hecho solo? Esto se ha hecho porque Sumar está en el Gobierno. ¿Acaso creéis que se hubiera abierto el debate de la reducción de la jornada laboral en España si no fuera porque Sumar está en el Gobierno?», ha cuestionado.

De este modo, ha advertido de que «hay un Partido Socialista que cuando gobierna con el PNV hace políticas conservadoras y hay un Partido Socialista que cuando Sumar está en el Gobierno le obligamos a hacer políticas de izquierdas» y, por eso, es necesario que la coalición «esté en el gobierno de Euskadi».

También ha aludido a la situación de Palestina, destacando que fue Sumar quien exigió que «el reconocimiento del Estado palestino estuviera en el acuerdo de gobierno de coalición». «Si España hoy está a punto de reconocer el Estado palestino, que lo hará en los próximos días --y queremos que se haga de forma próxima, porque es la mayor contribución que podemos hacer a la paz--, es porque Sumar está en el gobierno e insistimos en que eso fuera una auténtica prioridad», ha asegurado.

Finalmente, el ministro ha realizado un llamamiento a «la no dispersión del voto de la izquierda transformadora en Euskadi» y a concentrarlo en Sumar para que «la izquierda transformadora tenga toda la fuerza en el próximo Parlamento Vasco».

Elecciones cruciales

Por su parte, Alba García ha advertido de que este domingo Euskadi afronta unas elecciones «cruciales para el presente y para el futuro». Según ha alertado, «lo que nos jugamos este domingo, lo que se juegan las clases trabajadoras, las mujeres, las y los jóvenes, las familias es si vamos a seguir con el gris, con lo de siempre o vamos a cambiar Euskadi. Si vamos a seguir con el modelo del PNV o si queremos un cambio».

De este modo, ha señalado que «hay dos modelos de gobierno para Euskadi. Uno con el PNV y otro sin el PNV. Uno que cambia las cosas y otro que las mantiene igual». Sumar, por su parte, pretende «cambiarlas» porque, en palabras de su candidata a lehendakari, «al PNV le toca pasar a la oposición».

En este sentido, ha insistido en que «Euskadi necesita avanzar y para eso hacen falta proyectos nuevos» ya que «lo que ya conocemos se ha quedado estancado, no llega más lejos».

García ha recordado las medidas presentadas por Sumar en esta campaña «para esa Euskadi nueva», que debe ser «más justa, más verde, más feminista, con más derechos para las y los trabajadoras, con más igualdad social».

«Una Euskadi más deseable, más amable. Y también más disfrutona. Una Euskadi progresista, inclusiva, orgullosa de su identidad, de sus lenguas. Una Euskadi que, frente a la privatización y desmantelamiento de los servicios públicos, elige defenderlos, elige mejorarlos. Una Euskadi en la que no haya que esperar días para conseguir una cita en el ambulatorio y meses para que te vea un especialista o te operen. Una Euskadi que asuma que los cuidados nos corresponden a todos», ha apelado.

También ha defendido una escuela pública «fuerte», que tener «un techo digno» sea un derecho y no «un negocio de los especuladores», que «no se sacrifique nuestra naturaleza, nuestro territorio, en aras de un modelo turístico que no crea empleo, ni fomenta el desarrollo rural, ni es sostenible», y ha defendido la necesidad de adaptarse a la crisis climática.

«Solo un Sumar fuerte asegura que, que haya un gobierno que no sea el mismo de siempre, que no sea un gobierno del PNV y del PSE. Y que no sea un gobierno condicionado, un gobierno maniatado, por el Partido Popular», ha advertido la candidata a lehendakari, que ha apelado a «las gentes de izquierdas de Euskadi» a que no se pierda «ni un voto».

Según ha indicado, «el voto a la izquierda confederal, el voto a la izquierda no nacionalista tiene que ser para Sumar. No podemos perder esta oportunidad de condicionar lo que sucede en el Parlamento vasco». «Vota a quien cumple lo que promete. A quien hace cosas útiles cuando está en el gobierno, a quien avanza, a quien logra cosas», ha pedido a los ciudadanos vascos.