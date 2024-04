Mazón promete implicarse "personalmente" para dar estabilidad a los bomberos forestales

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado que pretende implicarse «personalmente» en el proceso de diálogo junto a los bomberos forestales para dar estabilidad a este servicio tras «heredar un desastre organizativo en la SGISE» (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias) por parte del anterior gobierno del Botànic.

Así lo ha trasladado sobre la reunión que compartirá el próximo martes con los sindicatos de bomberos forestales junto a la consellera de Interior, Elisa Núñez, para definir el futuro de este servicio. El pasado martes, bomberos forestales protestaron ante el Palau de la Generalitat para reclamar el cumplimiento de sus derechos, contra los recortes de personal, y amenazaron con llevar a cabo una huelga.

«Me voy a implicar personalmente en este asunto, como ya lo hemos estado haciendo con la decisión de adelantar la contratación de refuerzo al 1 de abril por primera vez. Después de heredar un desastre organizativo en la SGISE, tenemos que iniciar una senda de mucho diálogo trabajo y compromiso, y quiero iniciarla con ellos», ha aseverado a los periodistas.

Preguntado por si debería dimitir el concejal 'popular' de Albalat dels Sorells que criticó en redes sociales a un portavoz de los bomberos, el también líder del PPCV ha remarcado que el mensaje ya fue retirado y «se ha pedido perdón». «Hay frases y palabras que no tienen cabida, y ya las he condenado y he exigido su retirada de inmediato», ha subrayado, y ha añadido que «las dimisiones son una cuestión de cada uno» y él fue «muy claro» al condenarlo.

«8 años sin convenio y tapadito que estabas. Ahora sales a ladrar. Treballa, gos mantero (esto seguro que lo has entendido)», señaló en su mensaje Javier González, también asesor del PP en la Diputación de Valencia. Unas palabras que remarcó que iban dirigidas «única y exclusivamente» a un portavoz del colectivo.