El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha anunciado este viernes que la Junta de Andalucía ha solicitado una reunión de carácter «urgente» con el Ministerio de Asuntos Exteriores antes de que se firme «cualquier acuerdo» con Reino Unido respecto a la situación de Gibraltar.

«No creo que se pueda firmar cualquier acuerdo sin contar con la Junta Andalucía o con los alcaldes de la zona porque, evidentemente, esta falta de transparencia no es positiva para la negociación», ha manifestado el consejero andaluz en declaraciones a los periodistas antes de participar en Cádiz en el Congreso de la Federación de Bancos de Alimentos de España.

Ante esto, ha reclamado esa reunión «urgente» en la que también tienen que estar presentes los alcaldes de la comarca campogibraltareña, la Mancomunidad de municipios, la Diputación de Cádiz y la propia Junta de Andalucía.

Antonio Sanz ha insistido en que es «la primera vez en la historia en la que se sienta en una mesa a Gibraltar con dos Estados soberanos y no están ni los ayuntamientos ni la Junta Andalucía». «Nos preocupa la falta de transparencia del Gobierno que nos pretenden dar por hecho un acuerdo que no sabemos en qué consiste», ha lamentado, para añadir que «la Junta Andalucía sí quiere acuerdo, pero no cualquier acuerdo».

En ese sentido, ha asegurado que siendo él Delegado del Gobierno de España en Andalucía, «en todas las negociaciones se ha informado a la Junta escrupulosamente de principio a fin de las negociaciones» y que al iniciarse la anterior legislatura en 2018, el Ejecutivo central de entonces «también nos informaba aunque ya era del PSOE». Así, ha continuado denunciado que «ahora, este nuevo equipo del Ministerio, este nuevo secretario de Estado y el ministro, han excluido, por primera vez en la historia, a los ayuntamientos, a la Diputación, a la comarca y a la Junta».

«Creo que nunca había conocido una estrategia de negociación como esta», ha comentado Sanz en referencia a sentar a la mesa a Gibraltar y «excluir a los alcaldes del Campo de Gibraltar y a la Junta Andalucía».