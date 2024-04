El cabeza de lista de Sumar por Gipuzkoa, Andeka Larrea, ha llamado a concentrar «el voto útil de la izquierda confederal» en Sumar para poder ser «determinantes» en la próxima legislatura y «empujar el cambio en Euskadi para mejorar los servicios públicos, para tener más derechos, para trabajar menos y vivir mejor».

Larrea ha intervenido, junto a la candidata por Bizkaia Carmen Muñoz, en un acto electoral en la localidad vizcaína de Leioa, donde ha advertido de que «todos los votos son necesarios» y ha pedido a los votantes de izquierda que apoyen a Sumar para impulsar políticas progresistas en el Parlamento Vasco.

«Este domingo tenéis la ocasión de hacer política con vuestro voto. Porque no hacerlo significa que otros la harán por todos nosotros. Es importante que quienes han gobernado estos últimos cuatro años no tengan mayoría porque entonces las listas de Osakidetza no se van a reducir, vamos a seguir con dificultades», ha afirmado.

Del mismo modo, ha advertido de que, si se mantiene esa mayoría en el Parlamento Vasco, se va a «seguir con dificultades para tener una plaza en una residencia para las personas mayores, los precios de la vivienda no van a bajar..».

De este modo, ha acusado a PSE-EE y PNV de «renunciar» y «rendirse», dejando que «sean las grandes empresas, los fondos de inversión, los grandes capitales, que no se presentan a las elecciones, quienes toman las decisiones».

«Y ya vemos el resultado», ha señalado Larrea, que ha apelado a que «es hora de cambiar esta situación» y, para ello, ha pedido el apoyo para que Sumar sea «la fuerza que empuje desde la izquierda el nuevo Parlamento vasco».

El candidato por Gipuzkoa ha recordado que, en las elecciones generales del pasado mes de julio, «fueron miles las personas que confiaron en Sumar, en Yolanda Díaz» y, del mismo modo, ha emplazado a los ciudadanos a pensar, en las elecciones vascas de este domingo, «si Yolanda, si los ministros de Sumar han cumplido lo que prometieron» y si han hecho en el Gobierno de coalición lo que dijeron que iban a hacer.

«Subir los salarios, frenar los abusos de las grandes energéticas, bajar el paro, mejorar las condiciones laborales de miles de mujeres trabajadoras en Euskadi...», ha citado.

Según ha indicado, «ahora queremos seguir haciéndolo en Euskadi» y, por ello, ha pedido el voto para Sumar como «la única fuerza de izquierdas que en el próximo parlamento vasca va a estar siempre del lado de las personas trabajadoras, de las mujeres, de los jóvenes».

Además, Larrea ha afirmado que los candidatos de Sumar se comprometen «a hacer política para empujar el cambio en Euskadi, para mejorar nuestros servicios públicos, para tener más derechos, para trabajar menos y vivir mejor».

«Este es nuestro compromiso. Este domingo tenéis la ocasión de hacer política con vuestro voto. Porque no hacerlo significa que otros la harán por todos nosotros, lo cual nunca es bueno. La democracia hay que ejercerla llevando nuestro voto a la urna y votando a quien mejor va a afrontar todos estos retos», ha concluido.

Democratizador

Por su parte, Carmen Muñoz ha incidido en que Osakidetza «ha sido, es y debe seguir siendo uno de los principales elementos democratizadores de la sociedad vasca».

Por ello, Sumar apuesta por «un sistema de salud público fuerte, bien dimensionado y eficiente», y una sanidad universal en la que «cualquier persona, sin importar su clase social u origen, vea reconocido su derecho subjetivo a la salud».

Muñoz ha advertido de que no se podrá mejorar si no se «deja atrás de una vez por todas las políticas caducas de los gobiernos continuistas del PNV y PSE», cuyo modelo ha «fracasado». «Ellos son los responsables de la situación actual, que ha traído consigo el desmantelamiento de Osakidetza y la privatización progresiva de nuestro derecho a la salud», ha denunciado.