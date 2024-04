La candidata a lehendakari de Sumar, Alba García, ha afirmado que Euskadi necesita avanzar y al PNV «le toca pasar a la oposición» porque «lo que ya conocemos no llega más lejos», al tiempo que ha asegurado que «el voto a la izquierda confederal, a la izquierda no nacionalista tiene que ser para Sumar», que no puede «perder la oportunidad de condicionar lo que sucede en el Parlamento vasco».

Alba García, que ha participado este miércoles en un mitin en Sestao (Bizkaia), junto a la candidata de Bizkaia de Sumar Carmen Muñoz, ha asegurado que Sumar es la fuerza que «demuestra que se pueden cambiar las reglas del juego, que se puede gobernar de otra manera, de una manera mejor». Según ha dicho, las elecciones autonómicas de este domingo «van de los próximos diez años de la sociedad vasca, no de los últimos diez». «Euskadi necesita avanzar y, para eso, hacen falta proyectos nuevos porque lo que ya conocemos no llega más lejos y al PNV le toca pasar a la oposición», ha afirmado. En esa línea, ha indicado que «hay dos modelos de gobierno para Euskadi, uno con el PNV y otro sin el PNV, no que cambia las cosas y otro que las mantiene igual» y Sumar, ha asegurado, ha venido a «cambiarlas». García ha insistido en que Euskadi «necesita aire fresco e ideas nuevas» y ha advertido que «esto va a depender de la fuerza que tengamos la izquierda confederal, que tengamos Sumar en el Parlamento Vasco». Por eso, ha hecho un llamamiento a las gentes de izquierdas de Euskadi porque «no podemos perder ni un voto». «El voto a la izquierda confederal, el voto a la izquierda no nacionalista tiene que ser para Sumar. No podemos perder esta oportunidad de condicionar lo que sucede en el Parlamento vasco», ha reiterado, para remarcar que Sumar es «la única garantía de que en Euskadi cambien las cosas, la única garantía de ideas nuevas». La candidata a la Lehendakaritza ha destacado que, tal y como reflejan «la mayoría de las encuestas», Sumar es «la izquierda útil, la izquierda confederal que tiene la posibilidad de ser la fuerza que determine la dirección del Gobierno vasco, que haga que éste gire a la izquierda». "más derechos laborales" Cuando se encara ya la recta final de la campaña electoral, García ha afirmado que en Sumar quieren «más derechos laborales, ganar más dinero y no tener que gastarnos la mayor parte de éste en pagar una vivienda». Sumar, ha destacado, es «una fuerza política laboralista que defiende los derechos de los trabajadoras, el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras y que la vivienda es un derecho y no un negocio que ofrecer a los promotores inmobiliarios y a los especuladores». «Pero no somos solo la fuerza que los defiende, somos también la fuerza que los hace avanzar», ha remarcado. Tras reiterar que Sumar es «una fuerza que propone, que quiere ampliar derechos y, sobre todo, una fuerza que cumple» con «hechos», ha señalado que «ahí está la reforma laboral de la que algunos quieren arrogarse el mérito, pero que tiene nombre y apellidos, Yolanda Díaz, Ministerio de Trabajo, Sumar». «Una reforma laboral que ha acabado con la temporalidad y que ha hecho aumentar los niveles de empleo hasta cifras récords: casi 21 millones de trabajadores», ha destacado, para señalar también que «ahí está el espectacular aumento del salario mínimo: un 54% en los últimos años». Sin embargo, ha dicho que en Sumar no se conforman con lo que ya han hecho, sino que van «más». En ese sentido, ha asegurado que van a hacer que «aumenten los salarios» y que lo harán «dialogando, sentando a la mesa de negociación a sindicatos y empresarios para garantizar que suban los salarios». Y esta subida de los salarios, se ha comprometido, «va a ir acompañada también de otro incremento, el del tiempo de vida del que vamos a disponer, porque vamos a trabajar menos horas: 32 horas a la semana». «Vamos a tener más tiempo para hacer deporte, para cuidar y ser cuidado, para estar con los amigas, con la cuadrilla, para disfrutar, para leer, para dormir, para soñar», ha afirmado. Repartir los beneficios Además, ha dicho que «ya es hora de repartir los beneficios de la mayor productividad alcanzada en las últimas décadas, de repartir la plusvalía y de que los trabajadores ganemos más dinero y tengamos más horas de vida». Asimismo, ha considerado que «también es hora ya de dejar atrás un modelo económico basado en la especulación y el rentismo» porque, según ha advertido, «si el dinero se invierte en comprar pisos para especular, no se invierte en crear empresas que generen empleo». Alba García ha dicho que «no puede ser que sea más rentable dedicarse a especular con las viviendas, el rentismo, que crear una empresa» y, según ha añadido, «no puede ser que eso se haga a costa de nosotros, de que casi la mitad de nuestro salario vaya a pagar la vivienda». En esa línea, ha señalado que en Euskadi «hay unas 1.700 personas o empresas que poseen más de 22.000 inmuebles, es decir, que tienen una media de 13 viviendas cada una». «Si a cada una de ellas le sacan 1.000 euros al mes, estas personas o empresas se están llevando 13.000 euros al mes cada una y 156.000 euros al año. Mucho dinero. Dinero con el que podrían estar creándose empresas. Creando empleo», ha manifestado. Por eso, ha anunciado que Sumar va a prohibir la compra de viviendas «como inversión especulativa para alquiler en las zonas tensionadas» y ha abogado por «solaborar con las Haciendas Forales para establecer gravámenes fiscales progresivos para los grandes tenedores que no destinen al menos el 25% de sus viviendas al alquiler asequible». Esto, ha subrayado, «no es más que hacer cumplir la ley vasca de vivienda de 2015», al tiempo que ha afirmado que «ya está bien de un gobierno vasco que hace leyes y luego no las usa». Cerca de la clase trabajadora Por su parte, Carmen Muñoz ha dicho que a Sumar le gusta ir a Ezkerraldea porque consideran «imprescindible estar cerca de la clase trabajadora» y «pisar estas calles que han sido testigo de la salvaje reconversión de los ochenta». La Margen Izquierda, ha dicho, no puede «resignarse» a «encabezar rankings de paro», sino que tiene que ser «una comarca en la que todos tengan una vida decente». En ese sentido, ha afirmado que «hay que revertir esta situación» y ha asegurado que en Sumar tienen «fórmulas para ello». «En Sumar queremos seguir rompiendo con las viejas recetas de la austeridad y apostando por el modelo progresista y verde que representa Yolanda Díaz. Un modelo ambicioso y transformador que pone en el centro los derechos de los trabajadores», ha afirmado. Muñoz ha asegurado que Sumar «es hoy la única garantía de que Euskadi pueda tener un Gobierno progresista que atienda a nuestras urgencias del día a día». Según ha criticado, «a pesar de las mejoras sociales llevadas a cabo a nivel estatal, como la subida de los sueldos o de las pensiones», en Euskadi «siguen existiendo dificultades para asumir gastos básicos como la vivienda, el agua, el gas, la electricidad, o una alimentación decente y un ocio de calidad». «Todo ello está impidiendo a cada vez más personas, con empleo o sin él, vivir vidas dignas de ser vividas», ha advertido, para afirmar que «el binomio PNV-PSE ha demostrado año tras año que no funciona». Además, ha asegurado que, en estos momentos, «votar al PSE no es un voto útil como nos quieren hacer creer», sino que es «votar para que todo siga como está». «Para quienes queremos avanzar hacia una Euskadi mejor, votar al PSE es tirar el voto», ha reiterado, para insistir en que «las políticas progresistas son gracias a Sumar y es necesario cambiar de rumbo».