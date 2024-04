La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reconocido que la «mejor opción» para que el equipo del Real Zaragoza pueda jugar La Liga a partir de 2025 es hacer un estadio provisional mientras se acomete la construcción del nuevo estadio de La Romareda.

Este estadio provisional se ubicaría en el Parking Norte de la Expo tendría capacidad para 20.000 espectadores y costaría menos de 10 millones, según publica este martes el Heraldo de Aragón.

Precisamente, para debatir este asunto la sociedad de La Nueva Romareda SL --formada por el Ayuntamiento de Zaragoza, el Gobierno de Aragón y el club se reúne de urgencia este miércoles, según ha confirmado la alcaldesa.

En declaraciones a los medios de comunicación, Chueca ha informado de que el Consejo de Administración de la sociedad estudiará encargar unos estudios jurídicos, económicos y técnicos que puedan validar esa opción.

«Ahora mismo --ha puntualizado-- nos faltan datos, nos faltan cifras, ha sido una valoración de alternativas, pero sin toda la información que se necesita para realmente tomar la decisión final y poder iniciar un proceso de licitación si fuese el caso. Con lo cual, lo que os puedo garantizar es que mañana vamos al Consejo de Administración para debatir entre los distintos socios porque es algo que afecta a los tres».

La añadido que La Liga ha pedido tener una alternativa durante las obras de La Romareda y que, por lo tanto, se estudian distintas alternativas. «Entre las alternativas, si además se minimizan las molestias y los plazos de obra, mejor para todos».

Chueca ha pedido que a la sociedad de La Nueva Romareda le «dejen ir paso a paso» al argumentar que «estamos yendo muy rápido para el tipo de decisiones que se están tomando, que son de un calado muy importante y, sobre todo, lo más importante, que queremos no cometer errores, no dar ningún paso falso y, por lo tanto, necesitan los técnicos tiempo para estudiar las opciones, para poder realmente tomar ya las decisiones en firme».

Asimismo, ha querido apostillar que, de momento, todavía no hay ninguna decisión tomada en firme. No obstante y ante las peticiones de La Liga, que «han forzado a buscar otras opciones, ahora mismo sería la mejor opción», ya que tras hablar con el club La Liga, la afición y las peñas, «en general, todo el mundo insiste en esa opción, descartadas otras que también se han ido valorando por el camino»

Sobre los costes no se ha pronunciado porque precisamente la reunión es para «encargar un informe formal y unos estudios formales, porque no se puede tomar una decisión entre tres instituciones sin tener los estudios técnicos y económicos hechos y ahora mismo no están».