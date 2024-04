El escritor Juan Francisco Ferrándiz (Cocentaina, Alicante, 1971) lanza 'La heredera del mar', una novela histórica que bucea en la historia silenciada de las mujeres medievales y que traslada a los lectores a los tiempos de la Corona de Aragón, que «tiene algo de reino perdido que resulta romántico».

La novela, publicada por Grijalbo, abarca un año del siglo XIV, 1348, un periodo breve e intenso que cambiará el curso de la Historia con la llegada de la peste negra a Europa, y que transformó el alma de las personas hasta hoy.

Mientras llegan los primeros rumores a Valencia, la joven Marina Montaner, hija de mercaderes, tratará de avisar con urgencia al rey Pedro IV, el Ceremonioso, pero se verá envuelta en la guerra de la Unión del Reino de Valencia. Ella y sus hermanas emprenderán una huida llena de aventuras y giros, y con el Mediterráneo de fondo. Pero no estarán solas: beguinas, marinos, mercaderes, espías y piratas, convertirán su historia en leyenda.

La novela conecta también con antiguos relatos orales, creencias y el pensamiento mágico de la Edad Media, ya que Ferrándiz pretende que «el lector interprete lo que sucede con la mirada de alguien medieval», subraya el autor en una entrevista concedida a Europa Press.

Para construir la obra, el escritor se ha «zambullido» en un año concreto y lo ha plasmado «casi día a día». «Sucedieron hechos que nos resultarán familiares. Considero que somos una generación que sabe lo que se siente ante una pandemia envuelta en misterio, y la incertidumbre ante el futuro. Se ha tendido un puente emocional entre dos generaciones separadas por casi 7 siglos. Fascina ver cómo siguieron adelante y podemos empatizar de un modo que antes era imposible. Para los lectores del siglo XXI es una experiencia única», explica.

Además, recalca, 'La heredera del mar' «mira el año 1348 con mirada mujer y descubrirá la vida oculta de las mujeres medievales como artesanas, mercaderas o beguinas, una parte poco conocida de la historia».

En este sentido, señala que la Corona de Aragón la lideró una estirpe de reyes casi legendarios y fue una potencia clave en el Mediterráneo. «Podemos narrar lo que fue desde muchos prismas, pero en esta novela son las mujeres las protagonistas. Vamos a caer y levantarnos con ellas mientras el año 1348 avanza a un ritmo vertiginoso. Recorreremos Valencia, Barcelona, Palermo, Mallorca, bajo la sombra del conflicto de la Unión entre Valencia y el rey Pedro IV, y la temible peste negra que azota la Corona», apunta.

Para el autor valenciano, ha llegado la hora de poner más atención en heroínas también para abordar episodios pasados de nuestra historia. «Y la razón es contundente y nada presentista: los documentos, aunque escasos, nos vienen a decir que en esa época había mujeres que formaban parte del tejido económico y social. Ahí están los protocolos notariales y dietarios. Tenemos nombres y apellidos de muchas ciudadanas con negocios, talleres, oficios e incluso invirtiendo en expediciones mercantiles. Son muchas menos que hombres, pero suficientes para recuperar su historia perdida y oculta», asevera.

Y añade que «Marina Montaner es una heroína, sí. Llegará a controlar el barco de su familia; será mercadera, contrabandista y vivirá aventuras que se inspiran en ciertos hechos históricos documentados». Por ello, 'La heredera del mar' ha sido para él escritor «un mágico viaje de descubrimiento que quiero compartir con los lectores», reconoce.

Preguntado por el 'boom' de hace unos años de la novela histórica y el estado actual del género, el escritor cree que «debe existir un equilibrio entre el interés económico y la publicación de novelas, ya que la propia supervivencia del mercado editorial depende de eso».

"riada de propuestas"

Esto, apostilla, no solo ocurre con la novela histórica, puesto que otros géneros también han tenido su «riada de propuestas». «El exceso resulta contraproducente, pero ¿quién dice éste sí y éste no? Sin duda los lectores. Por la parte que me toca, he tratado y trataré siempre de ser honesto con la Historia y creativo con las historias que tejo. Es lo que mis lectores esperan. El resto ya no está en mi mano», reflexiona.

Para Juan Francisco Ferrándiz, «quien se acerca a la novela histórica se acerca sobre todo a una novela y debe reunir sus ingredientes esenciales». Así, «a pesar de su nombre, conviene no excederse demasiado con el contexto histórico y debe primar una trama atractiva, personajes que lleguen, con su propia historia, su pasado, anhelos y miedos».

"Hay que apelar a la emoción del lector por encima del intelecto. Luego cada uno tiene sus gustos. Hay lectores a los que les gusta más dosis de misterio, a otros de aventura, de romance... En las mías

pongo todos esos ingredientes pues yo los espero como lector, pero al final pasa como con los vinos: el mejor es el que más nos ha gustado, y eso es personal", declara.

Por último, Ferrándiz comenta que aún es pronto para adivinar que supondrá este título en el conjunto de su producción. «'La tierra maldita' (Grijalbo 2018) y 'El juicio del agua' (Grijalbo 2021) me han situado en el mercado nacional y se han traducido a varios idiomas. Jamás lo esperé y pasó. 'La heredera del mar' es ahora de los lectores y ellos la pueden llevar o no a lugares insospechados. Lo único que puedo hacer es estar cerca de los lectores cuando se produce la ocasión. El resto será historia», concluye.