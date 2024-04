El candidato a Lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha afirmado que el partido está «muy abierto» y, tras asegurar que en estas elecciones, Bizkaia «marcará la diferencia», ha defendido que está en juego «crecer en prosperidad, libertad y bienestar» mientras que la otra opción es «retroceso, incertidumbre y control» y, por ello, ha pedido no dejarse «embaucar» por quien «solo conjuga el no» y «nunca han arrimado el hombro», en referencia a EH Bildu.

Pradales ha participado esta tarde en un mitin en Getxo (Bizkaia) junto a la candidata por Bizkaia, Maite Ipiñazar, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el lehendakari, Iñigo Urkullu.

En su discurso, el aspirante a Lehendakari ha animado a hacer «un último esfuerzo» y decidir «quién gobernará Euskadi», que «no es una decisión cualquiera».

Pradales ha animado a que la gente «vote» y a convencerles porque el partido que «se está jugando en Euskadi es muy importante para la sociedad vasca». «Nos jugamos el modelo de sociedad del futuro, quién pilotará el avión que nos llevará a la próxima estación. Nos jugamos crecer en prosperidad, libertad y bienestar. La otra opción está clara: retroceso, incertidumbre y control», ha añadido.

Partido "muy abierto"

En este sentido, ha indicado que el partido, en estos momentos, está «muy abierto» y según las encuestas, son un 30% los indecisos. «Tenemos que moverlos, con convencerlos. En Bizkaia tenemos que volver a ganar con contundencia, Bizkaia debe marcar la diferencia», ha agregado.

Tras animar a trabajar «sin descanso» en lo que queda de campaña, ha destacado que el recorrido de lo hecho por el PNV es para «estar orgullosos» porque, a su juicio, han aceptado «plenamente en la defensa de los derechos humanos y la paz, en la defensa del autogobierno y del concierto económico y también en la normalización del euskera, en la reconversión económica y en las políticas industriales».

Pradales ha animado a «recordar la historia reciente» porque un «pueblo sin memoria está condenado a repetir los mismos errores». «Siempre hemos creído en la pluralidad de Euskadi, hemos construido un pueblo que nos abraza a todos y hoy Euskadi es un pueblo moderno», ha añadido.

El candidato jeltzale ha añadido que también deben explicar su proyecto de futuro y el modelo de sociedad que defienden, que es el de una Euskadi «moderna, que avanza, dinámica, que crece en bienestar y que va a subirse a la triple agenda de futuro», la agenda del bienestar, una agenda global y una nueva agenda de futuro.

Pradales ha destacado también que, a finales de los años 70, el PNV tomó una decisión «estratégica», la de asumir el camino del autogobierno y comenzar a construir «país, día a día, ladrillo a ladrillo» y ha añadido que todos en el PNV «han apostado siempre por el progreso de Euskadi» y ha sido «una trayectoria de servicio a Euskadi, soñando con lograr ser un país que mirara de tú a tú a los más desarrollados de Europa».

Tras reconocer que «no fue fácil tomar algunas decisiones», ha puesto en valor «una sanidad universal pública de referencia, una educación de vanguardia, un transporte público de máximo nivel, una policía propia o unos servicios sociales que no dejaran a nadie atrás».

Pradales ha señalado que las encuestas apuntan que la calidad de vida en Euskadi es de 7,5 puntos sobre 10 y se «vive bien» pero hay «cosas que mejorar sí».

El candidato de PNV ha manifestado que pueden «andar con la cabeza alta de lo conseguido», pero ha apuntado que no todos han tenido «las mismas actitudes ni la misma trayectoria». «No todos han remado a favor de la construcción del país. Cuando hemos promovido proyectos para avanzar, hay quienes solo han conjugado el no. No al Guggenheim, no al metro, no al topo, no al tranvía en Gasteiz, no a la ampliación de los Puertos, no a la autovía Donostia-Iruña, no a San Mamés Berria, no al Basque Cullinary Center, no a Zabalgarbi y no a Zubieta. ¿Alguien se imagina hoy que Euskadi tendríamos si hubiéramos aceptado el no?», se ha preguntado.

Pradales ha añadido que «hoy siguen con el no», el «no al túnel bajo la ría, no a la ampliación del Basque Cullinary Center en Donostia, no al Tren de Alta Velocidad, no al Guggenheim Urdaibai, no a las interconexiones eléctricas».

«En definitiva, no al progreso de Euskadi. Y en los tiempos más duros de este país, nunca, nunca, han arrimado el hombro. Siempre a lo contra, pero estos meses han decidido innovar. Han cambiado el look y hablan para parecer ser como nosotros, no os dejéis embaucar porque ni son lo mismo ni quieren lo mismo. Son lo mismo y los mismos de siempre. Y les vamos a tener en contra de todo. Como siempre. No importa. La sociedad vasca tiene memoria y nos conocemos todos», ha añadido.

El aspirante jeltzale ha reprochado a EH Bildu y su candidato, Pello Otxandiano, no quieran «bajar a la concreción» de las distintas medidas. «La semana pasada le pregunté directamente Otxandiano que me explicase por qué querían eliminar la deducción de vivienda en renta y tuvo el rostro de decirme que ya lo había dicho en una radio y que lo escuchase allí», ha criticado.

A su juicio, esa actitud debería hacer pensar y preguntarse «qué quieren ocultar» y cree que, en el caso de la vivienda, lo que «pretenden ocultar es que van a eliminar la deducción en renta por compra de vivienda habitual, lo que pretenden ocultar es que le van a meter la mano en el bolsillo a más de 330.000 personas que hoy están haciendo su declaración de la renta».

«Pero les guste o no, nosotros vamos a contar todo lo que ellos no quieren que se sepa sobre su modelo de sociedad», ha añadido. En este sentido, ha señalado que cuando EH Bildu habla de cambio de modelo policial plantean «policías desarmados para proteger a la población» cuando dicen cambiar el modelo de políticas industriales «quieren decir esto: convertir la iniciativa privada en hostil y meter mano en el mercado, intervencionismo».

«Cuando dicen cambiar el modelo de Servicios Sociales significa publificar todo y rechazar la iniciativa social. Cuando hablan de una nueva política fiscal quieren decir que nos subirán los impuestos a los ciudadanos», ha remarcado Pradales que ha indicado que «todo esto está en juego».

Pradales que ha asegurado que, por su parte, el PNV tiene un «modelo claro y transparente». Ha recordado los proyectos y medidas concretas que han planteado en distintos ámbitos y, en concreto, se ha referido a la movilidad, con propuestas para «avanzar» porque, «si no se sigue avanzando, el bienestar se puede poner en riesgo».

El candidato jeltzale ha indicado que darán «prioridad» a la conclusión de Alta Velocidad de Euskadi, construirán la Variante Sur Ferroviaria entre Ortuella y Bilbao, su conexión con el Puerto de Bilbao y con la Red de Alta Velocidad, impulsarán el corredor Atlántico de Mercancías y se concluirá la nueva línea 5 entre Durangoaldea, Bedia, Usansolo, Galdakao, Basauri y Bilbao.

También ha destacado que impulsarán la nueva línea línea 4 entre Bilbao-Abando, Irala, Rekalde, Basurto, Zorrotza, Alonsotegi y conexión con Enkarterri realizarán la ampliación a Zorrotzaurre del Tranvía de Bilbao. Además, trabajarán por lograr la gestión de los aeropuertos de Foronda, Loiu y Hondarribia, y también de los puertos de Euskadi.

«A esto y mucho más es a lo que nos comprometemos, cumplimos con la palabra dada y sin hipotecar el futuro de las generaciones que vendrán», ha añadido.

Maite ipiñazar

Por su parte, la candidata por Bizkaia Maite Ipiñazar ha defendido que el PNV ofrece «medidas concretas realistas y eficaces» para personas reales, y, en concreto, se ha centrado en las propuestas del PNV para los mayores, como un programa para hacer frente a la soledad no desada o para facilitar los cuidados.