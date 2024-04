El candidato a lehendakari del PNV, Imanol Pradales, ha asegurado este viernes que «la verdadera campaña» a las elecciones vascas «empieza ahora» y ha llamado a la movilización porque tienen «la gran oportunidad» de ganar en Álava y hacerla crecer en bienestar, al igual que al resto de Euskadi, sin caer en «retrocesos», en clara advertencia contra EH Bildu. Además, ha defendido «los aciertos» del PNV, como su apuesta por «una Euskadi plural, sin exigir rupturas ni imposibles y haciendo país para todos».

Por ello, en un acto electoral celebrado en la localidad alavesa de Laudio-Llodio, ha insistido en «no dejarse embaucar» por quienes «utilizan ahora palabras y conceptos parecidos» a los de los jeltzales, porque «no son, ni quieren lo mismo».

Pradales ha emplazado a los militantes y simpatizantes jeltzales a «convencer a la gente para que vote». «El partido que se está jugando en Araba y aquí, en Aiaraldea, es muy importante para nosotros, y está abierto», ha apuntado, para destacar que «los indecisos son casi el 30%», según las encuestas.

Tras advertir de que «muchos están dudando si ir o no a votar», ha afirmado que el PNV necesita que vayan, y ha destacado que «la verdadera campaña empieza ahora». «Tenemos una gran oportunidad para volver a ganar en Araba. Tenemos que ponernos en modo alpargata, tocando la puerta de cada casa, hablando con la gente, sin descanso», ha indicado.

El candidato a lehendakari ha recordado «la trayectoria de servicio a Euskadi» de la formación jeltzale. «Nosotros hemos acertado en la defensa de los derechos humanos y la paz. Hemos acertado en el camino del autogobierno y del Concierto Económico. Hemos acertado con la normalización del euskera, la reconversión económica y la política industrial. Tenemos que recordar la historia reciente, porque un pueblo sin memoria está condenado a repetir los mismos errores», ha advertido.

Imanol Pradales ha asegurado que su partido también ha acertado en su apuesta por «construir una Euskadi plural, día a día, sin exigir rupturas ni imposibles, haciendo país para todas y todos». «Y hoy Euskadi es un país moderno y en pie de igualdad con los mejores de Europa. Pero no vale solamente con recordar, también tenemos que explicar y difundir nuestro proyecto de futuro y el modelo de sociedad que defendemos, una Euskadi moderna, que avanza, dinámica, que crece en bienestar», ha manifestado.

Según ha aseverado, Euskadi «va a subirse a la triple agenda de futuro», y ha emplazado a «currelar» por ello y explicar lo que está en juego. «Hay que animar a la gente a soñar un futuro mejor y transmitir ilusión y ganas. Si lo hacemos, si nos dejamos la garganta y la suela de la zapatilla estos nueve días que quedan, ganaremos la confianza», ha animado.

Pradales ha afirmado que «algunos utilizan ahora palabras y conceptos que suenan muy parecidos» a los del PNV. «Se visten como tú y dicen cosas como tú, parecen lo mismo, pero no os dejéis embaucar, porque no son lo mismo ni quieren lo mismo», ha alertado.

Economía y empleo

En referencia a la economía y de empleo, ha manifestado que, si hoy en Euskadi un pensionista cobra 370 euros al mes más de media que en el resto del Estado y el salario anual en Euskadi es 5.000 euros superior a la media estatal, es porque se ha desarrollado «una política socioeconómica e industrial clara, continuada y estable».

«Sabíamos a dónde queríamos ir y hemos mantenido una apuesta industrial seria y fiable, sin experimentos ni improvisaciones. Hubo quienes nos intentaron convencer de que la mejor política industrial es la que no existe, que el mundo iba por otros derroteros. Nunca les hicimos caso y ¡menos mal!. Hoy contamos con empresas industriales punteras en energía, automoción, tubos, aeronáutica, vidrio máquina herramienta», ha remarcado.

También ha aludido a quienes, como EH Bildu, «defienden que todo debe ser público y sólo público, que la mejor política económica es el intervencionismo puro y duro, que en la sociedad existen recursos infinitos, y no».

«Desgraciadamente el dinero no crece en los árboles, hay que sembrar para poder recoger. Y con las cosas de comer no se juega. Si no creamos riqueza, acabaremos repartiendo miseria. Tenemos que crear riqueza para avanzar en cohesión social. Son las dos caras de la misma moneda. Tenemos que crear condiciones favorables para la inversión pública y privada, estables para arriesgar, para emprender, para crear nuevas empresas y nuevos empleos de calidad, sin perder nunca nuestro ADN industrial», ha añadido.

El aspirante del PNV a la Lehendakaritza ha apostado por evolucionar hacia una industria descarbonizada, «colaborando con las empresas de este país y protegiendo el empleo industrial de miles de personas». Por eso, ha subrayado que protegerán la industria vasca con propuestas concretas.

Entre ellas, ha citado la activación de un fondo de 3.000 millones de euros para el arraigo y el crecimiento industrial, tecnológico y empresarial de Euskadi en cuatro años, el Plan Industria 5.0 para avanzar en tecnología, innovación, internacionalización, sostenibilidad e infraestructuras industriales, la recuperación de 1.250.000 m2 de suelos industriales y la habilitación de 1.600.000 de nuevas parcelas industriales o la puesta en marcha de nuevos centros de fabricación avanzada, robotización e impulso a la economía digital.

Imanol Pradales, que ha insisistido en que no cree en una Euskadi que vaya a dos velocidades con «desigualdades entre territorios, comarcas o personas» porque «no es justo», ha señalado que «es importante impulsar iniciativas y planes específicos de impulso en algunas comarcas».

Por ello, ha defendido las iniciativas que han impulsado en Araialdea, y ha abogado «por la cohesión y el equilibrio territorial de Araba y de Euskadi». En esta apuesta por la comarca, ha asegurado que la próxima legislatura el PAC de Laudio-Llodio tendrá un médico de manera continuada.

Sin renuncias

En la misma línea, el cabeza de lista por Álava, Joseba Díez Antxustegi, ha afirmado que el próximo 21 de abril los vascos no pueden «renunciar a su bienestar». «No podemos poner en manos de cualquiera el futuro de Euskadi, el tuyo propio, el de tus hijas e hijos. Nos jugamos el autogobierno, nos jugamos la economía, nos jugamos los servicios públicos, nos jugamos los puestos de trabajo, y el futuro de Euskadi», ha advertido.

A su juicio, «no es igual que gobiernen unos o que gobiernen otros», y ha apuntado que es el «momento de elegir bienestar, de mantenerlo o perderlo; conservarlo o renunciar a ello». «Otros lo llaman cambiar, nosotros lo llamamos renunciar, renunciar a una forma de hacer las cosas, renunciar a un estilo de gobernar, renunciar a un modelo de país, renunciar a lo que tenemos por promesas vacías de contenido de quien no tiene ningún compromiso de cumplirlas», ha indicado.

Además, la número dos de la candidatura alavesa, Nerea Melgosa, ha afirmado que las palabras del PNV «están llenas de actos» y esos actos «están llenos de contenido», en alusión a la recientemente aprobada Ley de Infancia y Adolescencia con amplio consenso.

Melgosa se ha comprometido, en nombre del PNV, a impulsar una estrategia de garantía infantil y adolescente. «Debemos escuchar a las personas más jóvenes, reconocer sus derechos y respetarlos. Creemos y defendemos a los niños, niñas y adolescentes de Euskadi», ha destacado.

En su discurso, la candidata jeltzale se ha comprometido a «seguir apoyando el fomento de la participación de mujeres en los ámbitos de toma de decisión y a luchar para que sus derechos labores y sociales sean reconocidos». «Os seguiremos escuchando, sin distinciones, sin ataduras y sin radicalidades», ha aseverado.