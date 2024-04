El candidato del PP a lehendakari, Javier de Andrés, ha pedido el voto a su formación el próximo 21 de abril, para que sea «determinante» y pueda evitar que haya en el próximo Parlamento Vasco una mayoría «separatista», justo en el momento en el que la mayoría de la sociedad vasca «rechaza la independencia».

En un acto electoral celebrado esta tarde en Durango (Bizkaia), de Andrés ha mostrado su preocupación por la posibilidad de que se pueda llegar, tras las elecciones autonómicas vascas a una Cámara autonómica con una «gran mayoría de separatistas», justo cuando «tenemos una sociedad vasca cada vez más consciente de que necesitamos una Euskadi abierta y que cada vez da más la espalda al independentismo, y a las fórmulas de fractura de la sociedad, esas que han tensionado tanto a los vascos durante mucho tiempo».

En este sentido, ha dicho que, sabiendo que esas fórmulas independentistas «la gente ya no las respalda», hay partidos que «se han puesto la piel de cordero para hacernos creer que no es un asunto que a ellos les preocupe».

«¿De verdad creéis que quienes van a ir al Parlamento Vasco en representación del PNV o de Bildu no son independentistas?, ¿creéis que no quieren realmente la ruptura con España?», ha preguntado, para responder que «lo han dicho siempre, lo siguen diciendo y no lo ocultan. Ése es su objetivo y eso es lo que llevan en su seno».

Por ello, ha alertado que estos partidos abertzales, cuando vayan al Parlamento, pueden afirmar que «es el momento, como ya están anunciando, de llegar a un nuevo estatus». Además, les ha acusado de querer dar la impresión de que estaban preocupados por otros asuntos y, una vez que están dentro, se convierten de nuevo en lo que «han sido siempre, en lo que ya conocemos de ellos».

«Por eso me preocupa muchísimo que tengamos un Parlamento en este momento, en el que con una sociedad cada vez más alejada de la ruptura y más distante del separatismo, sin embargo, tengan una mayoría que luego utilicen en un sentido muy distinto del que están anunciando ellos: hacer lo que han dicho siempre, optar por el independentismo, por la ruptura, por la fractura y por una enorme tensión en el País Vasco», ha manifestado.

En este punto, ha pedido el apoyo al PP para que esta formación tenga una posición «importante», que tenga capacidad de influencia y de centrar la política.