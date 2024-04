El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha remarcado este jueves que el «alivio muy importante» que han supuesto las últimas lluvias registradas en la comunidad para su situación hidrológica no debe llevar a la «relajación», porque el problema de la sequía no está resuelto, y en esa línea ha cuestionado que la «flexibilización» de restricciones que se están acordando pueda aplicarse al llenado de piscinas de uso privado.

En una atención a medios durante una visita al Laboratorio Andaluz de Referencia de Calidad del Aire en Sevilla, el consejero de Medio Ambiente y portavoz de la Junta ha añadido además que las lluvias que se registraron en torno a la reciente Semana Santa «han caído de manera dispar» en Andalucía, de forma que sigue habiendo «una parte» de la región, «especialmente en Andalucía oriental, en la provincia de Almería, en el sur de Granada», donde «los embalses siguen en datos catastróficos».

«Esa es la realidad», según ha remarcado antes de apostillar que, en cambio, «ha llovido muy bien sobre todo en la cuenca del Guadalquivir, y eso supone un alivio». Tras ello, ha recordado que la Junta de Andalucía «está reuniendo a lo largo de los últimos días» los comités de sequía, de forma que ya se han reunido los de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas y del Guadalete y Barbate, y se ha decidido aumentar «la capacidad del consumo de agua en boca, hasta los 200 litros por habitante y día» en las primeras, y hasta los 225 en el caso del Guadalete y Barbate.

Tras confirmar que este miércoles se reúne el comité de sequía de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza, Ramón Fernández-Pacheco ha indicado que la nueva situación «tiene que revertir necesariamente en una flexibilización de las medidas por parte de los distintos operadores, de los ayuntamientos principalmente».

«Veremos a ver si se traduce al final en una flexibilización en el uso de piscinas o no, pero en cualquier caso supone un alivio y eso siempre es una gran noticia que no nos puede llevar a la relajación y que, desde luego, no va a impedir que la Junta de Andalucía siga con esa hoja de ruta marcada en materia de infraestructuras hidráulicas, llamada al consumo responsable y de todas las medidas para afrontar un problema que es estructural ya», porque «la sequía ha venido desgraciadamente para quedarse», según ha concluido argumentando el consejero portavoz.

Moreno valora las lluvias "milagrosas" de semana santa

Por otro lado, sobre la situación de sequía en Andalucía también se ha pronunciado este miércoles el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en un encuentro informativo organizado por la Cadena SER y el diario 'El País' en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla.

En ese foro, Moreno ha calificado de «milagrosas» las lluvias recibidas en Semana Santa para las circunstancias «muy difíciles» que atraviesa la comunidad, pero ha reiterado que «no ha llovido de manera uniforme en toda Andalucía», de forma que mientras que la cuenca del Guadalquivir ha tenido «unos aportes de agua muy importantes» porque en ella «ha llovido con más intensidad», en la cuenca mediterránea «el aporte de agua ha sido mucho menor».

En esa línea, el presidente ha abogado por «ser prudentes», teniendo en cuenta que, por ejemplo, «uno de los principales pantanos de Málaga» como es el de la Viñuela está, «después de las escorrentías, en un 25 ó 26%» de capacidad, mientras que «en la provincia de Almería no llegamos ni a un 8% del conjunto de los pantanos».

«Por tanto, estamos ante una situación que sigue siendo alarmante en una parte importante de la población andaluza», según ha remarcado Juanma Moreno, que ha agregado que en el caso de la provincia de Málaga «se han ampliado las posibilidades de consumo, las recomendaciones de consumo diario por persona», que se han elevado «gracias a estas lluvias», que también han posibilitado «que se permita el llenado de piscinas comunitarias», algo que estaba «prohibido» por las restricciones aplicadas.

Sin embargo, el presidente ha advertido de que ve «difícil» que se pueda autorizar «el llenado de piscinas privadas ahora mismo en la provincia de Málaga» y en zonas de Almería o del sur de Granada, aunque ha aclarado que esa es «una decisión que tienen que tomar los propios ayuntamientos con los aportes de agua que la Junta de Andalucía les da».