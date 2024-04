Ayuso exige su "misma transparencia" al Gobierno y se reivindica como "política normal" que no cuesta "un euro"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha exigido este miércoles su «misma transparencia» al Gobierno central y se ha reivindicado como «política normal» que no «le cuesta un euro al ciudadano».

Preguntada por las informaciones sobre la vivienda de su pareja en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que se ha celebrado de forma extraordinaria en Alcobendas, Ayuso ha sostenido que se trata del inmueble de «un particular» y ha criticado que desde algunos medios de comunicación se le señale «constantemente todos los días sin ni siquiera respetar su presunción de inocencia».

La presidenta madrileña ha remarcado que no tiene «vivienda alguna por más que lo intenten». «Ustedes quieren políticos normales, ¿no? Pues aquí tiene una política normal que no le cuesta un euro al ciudadano. Yo no vivo en ninguna vivienda oficial ni pública pagada por todos ustedes, ni mi pareja tampoco», ha señalado, al tiempo que ha considerado que se está utilizando «de una manera torticera» información que «es falsa».

Ayuso ha insistido en que ella se paga sus «aviones», sus «vacaciones», sus «comidas particulares» y sus «gastos». Además, ha hecho hincapié en que tiene su sueldo «congelado» y ha defendido que no ha «enchufado» a familiares, ni ha puesto «a nadie en la Administración», ni se ha beneficiado de su posición «para acceder a absolutamente nada». En este punto, ha defendido, además, que tiene «el gobierno más reducido y probablemente el más austero de España».

En contraposición, ha apuntado a que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «tiene varios Falcon», incluido «el de repuesto por si cuando va de vacaciones las cosas le salen mal», que se le paga «la vivienda, los palacios de vacaciones, la limpieza, la comida, los gastos, las obras de mejora en todas sus instalaciones y las reformas».

En este punto, ha cuestionado si también los periodistas preguntan a los ministros y a los secretarios de Estado «cómo pagan», «dónde viven todos ellos» o si se han presentado «en la puerta de su casa» a ver cómo son los inmuebles.

«¿Han abierto inspecciones fiscales a las parejas de los 22 ministros que estamos todos pagando? ¿Cómo son sus cuentas? ¿Cómo son sus negocios? ¿Cómo son sus cuentas bancarias? ¿Qué han hecho en el pasado? ¿Cómo se conocieron? ¿Dónde se dieron la mano por primera vez? ¿Cómo eran las obras de abajo del bar de la esquina? ¿Han preguntado ustedes a los a todos los políticos de este país a los que sufragamos con dinero público cómo viven ellos, sus hermanos, sus parientes, sus primos?», ha preguntado.

En este sentido, ha sostenido que hasta que no se haga «el mismo ejercicio de transparencia con el resto de los políticos lo que suceda a un particular al que los españoles no le pagan un euro es cuestión de un particular».